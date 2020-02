Produkcja iPhone'ów w Chinach zostanie wznowiona 10 lutego

Sytuacja w Chinach ma ogromny wpływ na smartfony Apple'a, które są tam produkowane. Jedna z najważniejszych firm w łańcuchu dostaw amerykańskiego giganta, Foxconn, 10 lutego wznowi produkcję.

Bilans działania koronawirusa 2019-nCoV (koronawirus z Wuhan) to już około 500 ofiar śmiertelnych oraz dziesiątki tysięcy zarażonych. Z tego powodu wiele firm w Chinach ograniczyło swoją działalność lub całkowicie zamknęło swoje fabryki. Uderza to mocno w firmę Apple, która jest uzależniona od chińskich kontrahentów. Wirus ma wpływ na część chińskiego łańcucha dostaw dla amerykańskiego giganta, między innymi prowadzącego do produkcji iPhone'ów.

Jednym z bardziej znaczących dla Apple'a chińskich przedsiębiorstw jest Foxconn. Jak informuje Bloomberg, firma ta 10 lutego wznowi produkcję. Chińskie fabryki innych producentów, w tym Quanta Computer, Inventec i LG Display również wrócą do pracy w przyszłym tygodniu.

Fabryki firmy Foxconn, w których powstaje większość iPhone'ów, znajdują się w Zhengzhou oraz w Szanghaju. Oba miasta położone są w odległości przekraczającej 500 km od Wuhan, gdzie rozpoczęła się epidemia nowego koronawirusa. Były obawy, że wirus spowoduje opóźnienie premiery iPhone'a 9 (iPhone'a SE 2), jednak Foxconn zapewnia, że ma plan awaryjny, który pozwoli na wydanie nowego smartfonu zgodnie z harmonogramem.

Koronawirus z Wuhan ma coraz większy wpływ na działania firm produkujących między innymi smartfony. Firma Xiaomi z tego powodu zamierza zaprezentować swoje nowe flagowce Mi 10 oraz Mi 10 Pro podczas wydarzenia online. Epidemia może też wpłynąć na zbliżające się targi MWC 2020 w Barcelonie - firmy ZTE i LG już się wycofały z udziału, a to może być dopiero początek.

Źródło tekstu: Bloomberg