Apple zamyka wszystkie biura i sklepy w Chinach

Apple poinformował, że zamyka wszystkie swoje lokale w Chinach. Powodem nie jest jednak wojna handlowa między USA i Chinami, tylko szalejąca epidemia koronawirusa.

Apple ogłosił, że natychmiastowo zamyka wszystkie swoje sklepy, centra kontaktu i biura na terenie całych Chin. Dalej będzie działać natomiast sklep online Apple'a. Co jest powodem tej decyzji? O dziwo tym razem winny nie jest konflikt na linii USA-Chiny. Chodzi o epidemie koronawirusa. Choroba już nie pierwszy raz daje się we znaki firmie. Już wcześniej pojawiały się sygnały, że przez wirusa opóźnione mogą zostać dostawy iPhone'a 9 i najnowszych słuchawek AirPods. Temu zaprzeczył jednak Foxconn, który jest podwykonawcą Amerykanów. Zabraknąć może natomiast akcesoriów do Galaxy S20.

Z wirusem walczyć stara się natomiast Xiaomi (wysyłając maski n95 i pieniądze), a Google, Twitter i Facebook starają się ograniczać dezinformację dotyczącą koronawirusa. Pieniądze na walkę z epidemią przekazał (poza Xiaomi) też Apple, AliBaba (właściciel AliExpressu), Jack Ma (stojący na czele AliBaby), fundacja Billa i Melindy Gatesów, ByteDance (właściciel TikToka) czy Baidu (największa wyszukiwarka w Chinach) i Microsoft.

Źródło tekstu: bloomberg via gsmarena, wł