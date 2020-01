Koronawirus: producenci pracują dalej, ale akcesoriów dla Galaxy S20 zabraknie

Czy koronawirus z Chin przyczyni się do załamania rozwoju i produkcji urządzeń technologicznych? Coraz częściej mówi się, że epidemia może negatywnie wpłynąć na całą gospodarkę tego kraju, a w konsekwencji – na gospodarkę w skali globalnej. Niewątpliwie branża technologii, mocno dziś uzależniona od Chin, może odnotować z czasem spowolnienie.

Na razie jednak chińscy producenci zapewniają, że koronawirus nie wpływa na ich pracę. Dwie firmy wytwarzające układy scalone - Yangtze Memory Technologies (YMTC) i powiązana z nią Xinxin Semiconductor Manufacturing (XMC) – ulokowane w mieście Wuhan, ognisku wirusa, przekonują, że epidemia nie opóźnia ich działalności. Trwa normalna produkcja, niezakłócone pozostają również dostawy.

W swoim oświadczeniu YMTC twierdzi, że firma podjęła liczne środki zapobiegawcze, które mają zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Są to przygotowania do kwarantanny, dostarczanie masek medycznych, mierzenie temperatury, zwiększona dezynfekcję i zastąpienie spotkań zdalnymi telekonferencjami.

YMTC to jeden z największych chińskich producentów okładów scalonych, specjalizujący się głównie w pamięciach flash. Firma rozwija własne rozwiązania, w tym architekturę Xtacking dla pamięci flash 3D. Podobny profil działalności ma druga z firm – XMC.

Jednak nie są to jedyne firmy z Wuhan, a do tego koronawirus rozprzestrzenia się na inne miasta. Najnowsze doniesienia z Chin mówią o opóźnieniach w dostawach akcesoriów i ich komponentów. Między innymi dotyczy to ruszającej właśnie produkcji dodatków do smartfonów z linii Galaxy S20. Nowi nabywcy tych urządzeń mogą przez to mieć problemy z kupnem etui czy szkieł ochronnych na ekran.

Podobne opóźnienia mogą dotyczyć także innych sektorów rynku. Wcześniej pojawiły się też obawy o to, czy koronawirus nie załamie produkcji nowego iPhone’a 9, które realizuje fabryka firmy Foxconn w chińskim Zhengzhou, Miasto to jest oddalone od Wuhan o około 500 kilometrów, a wirus jeszcze nie się tam nie rozprzestrzenia. Przedstawiciele Foxconna przekonują, że podjęli wszelkie środki, by produkcja przebiegała bez zakłóceń i nie ma zagrożenia, że produkcja zostanie wstrzymana.

Chińskie władze, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, przedłużyły sezon dni wolnych od pracy z okazji Chińskiego Nowego Roku. Z tego też powodu wiele fabryk w Chinach wstrzymało całkowicie produkcje. I nawet jeżeli nie są to wielcy gracze rynkowi, to z czasem te przestoje mogą odbić się na działalności innych firm.

Źródło zdjęć: Yangtze Memory Technologies

Źródło tekstu: GizmoChina