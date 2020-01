Xiaomi też próbuje walczyć z koronawirusem

W chińskim Wuhanie szaleje koronawirus. Miastu próbują pomóc rożne organizacje czy firmy, a jedną z nich jest Xiaomi

Epidemia koronawirusa rozpoczęła się w Wuhanie, ale pierwszych chorych mamy już nawet w Europie. Niestety, obecnie odcięte od świata jedenastomilionowe miasto dalej pozostaje największym skupiskiem tej choroby. Mimo tego niektóre organizacje próbują dołączać do rządowych wysiłków mających na celu pomoc Wuhanowi. Jednym z nich jest Xiaomi, który dostarczył transport masek i termometrów warty 300 tysięcy juanów (około 167 tysięcy złotych). Producent zapewnia, że to nie koniec transportów do zakażonego miasta.

Xiaomi zresztą nie jest jedyny. Chiński sklep z elektroniką JD dostarczył aż milion masek, a Douyin (wersja TikToka przeznaczona na Chiny) regularnie zamieszcza aktualizacje dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa.

Zobacz Xiaomi to juz czwarta marka w Europie Zachodniej

Zobacz Resso: TikTok startuje z własnym Spotify

Źródło tekstu: gizmochina, wł