Samsung i TSMC mają problem. To szansa dla Intela

Czołowi producenci na rynku produkcji półprzewodników zmagają się z trudnościami przy nowych litografiach. Stwarza to okazje dla ich konkurencji.

Chociaż rynek producentów półprzewodników jest całkiem spory, to tak naprawdę liczy się tutaj tylko kilka firm. Liderem od dawna jest oczywiście tajwańskie TSMC, ale po piętach depcze im koreański Samsung i amerykański Intel. Nie można jednak zapominać też o chińskim YMTC.

TSMC i Samsung mają bardzo niski uzysk w 3 nm

ChosunBiz donosi jednak, że zarówno TSMC, jak i Samsung mają problemy z najnowszą litografią w 3 nanometrach. Jest to o tyle zastanawiające, że obaj producenci obrali skrajnie różne drogi rozwoju. Tajwańczycy kontynuują użycie technologii FinFET, podczas gdy Koreańczycy zdecydowali się na GAA FET.

TSMC ma przynajmniej pięć węzłów 3 nm, z czego dwa są aktualnie w produkcji. Samsung ma trzy węzły 3 nm, ale tylko jeden jest w produkcji. Problemem jest uzysk, który ma wynosić kolejno 50 i 60%. W tej branży oznacza to bardzo zły wynik. A źródła bliskie Samsungowi twierdzą, że bliżej temu jest do 50 niż 60%.

Wskazuje się również, że większość produkcji (przynajmniej w przypadku Samsunga) dotyczy prostych, chińskich ASIC do kopania kryptowalut. Daleko temu do zaawansowanych układów jak CPU i GPU. By litografia 3 nm stała się atrakcyjna dla klientów obie firmy muszą poprawić uzysk do przynajmniej 70%. To oczywiście wymaga czasu, który może wykorzystać konkurencja taka jak Intel.

Źródło zdjęć: TechPowerUP

Źródło tekstu: ChosunBiz, oprac. własne