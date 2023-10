ASUS odkrywa wszystkie karty. Nadciąga monitor 540 Hz

Dużo grasz w dynamiczne gry online? Aktualny monitor ogranicza Twoje umiejętności? Nie ma sprawy! Potwór od ASUS-a jest już na horyzoncie.

Amerykański CES i tajwański Computex to największe na świecie targi skierowane do fanów nowych technologii. To właśnie tam producenci z całego świata chwalą się swoimi pomysłami na nowe produkty, które dopiero później trafiają na rynek. Czasami jest to kwestia tygodni, a innym razem miesięcy.

Nowy monitor ASUS-a to opus magnum dla e-sportowców

Nie inaczej sprawa wygląda z ekstremalnym monitorem firmy ASUS, o którym pierwszy raz na Telepolis mogliście przeczytać jeszcze w styczniu. Chodzi oczywiście o monitor ostateczny z częstotliwością odświeżania do 540 Hz, istne marzenie graczy e-sportowych. Tajwańczycy zdradzili wreszcie jego pełną specyfikację.

ASUS ROG Swift Pro PG248QP to 24,1-calowy monitor oparty na matrycy eTN, która oferuje rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. Mowa o częstotliwości odświeżania do 540 Hz i czasie reakcji 0,2 milisekundy. Maksymalna jasność sięga do 400 cd/m2, kontrast wynosi 1000:1, a pokrycie palety sRGB to 125%.

Opisywana propozycja spełnia wymagania standardu DisplayHDR 400, a co ważniejsze obsługuje technologię synchronizacji obrazu NVIDIA G-SYNC wraz z ULMB 2 oraz NVIDIA Reflex do mierzenia opóźnienia systemu.

Panel I/O obejmuje dwa HDMI 2.0, jedno DisplayPort 1.4, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A i złącze audio. Producent chwali się też wbudowanym kodekiem audio, który zapewnia wzorowe wrażenia dźwiękowe z niemal zerowym opóźnieniem. To ma pomóc namierzać przeciwników nawet w najbardziej dynamicznych meczach.

Dokładna data premiery i sugerowane ceny ASUS ROG Swift Pro PG248QP pozostają nieznane. Debiut jest jednak bliski, skoro czekaliśmy prawie rok, a producent wreszcie zdradził pełną specyfikację. Niestety z całą pewnością będzie baaardzo drogo, głównie ze względu na niemal całkowity brak konkurencji.

Zobacz: Enermax schłodzi nie tylko Twój procesor, ale i VRM

Zobacz: AMD planuje niespodziankę. Budżetowi gracze będą zadowoleni

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: oprac. własne