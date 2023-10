Enermax schłodzi nie tylko Twój procesor, ale i VRM

Jesteś fanem podkręcania? Zależy Ci na niskich temperaturach procesora? Chcesz by Twój komputer pracował cicho? W takim razie Enermax ma coś dla Ciebie!

Enermax to tajwańska firma komputerowa założona w 1990 roku, która od dawna jest dostępna na polskim rynku. W ofercie tego producenta znajdziemy m. in. zasilacze, obudowy, wentylatory oraz powietrzne i wodne chłodzenia procesora z różnych segmentów cenowych.

Enermax kusi wydajnością, cenami i długą gwarancją

Dzisiaj skupimy się na ostatniej z wymienionych grup, bowiem Tajwańczycy zapowiedzieli szereg nowych zestawów All in One. Widać w nich wyraźną inspirację konkurencyjną serią Arctic Liquid Freezer II.

Enermax LIQMAXFLO to najnowsze AiO, które kuszą między innymi grubszą, 38-milimetrową aluminiową chłodnicą; dwukomorową bloko-pompką nowej generacji; miedzianą podstawą; wentylatorem 60-milimetrowym chłodzącym sekcje zasilania płyty głównej czy bogatym podświetleniem ARGB LED.

Wydajność robi wrażenie, bowiem mowa o obsłudze procesorów o TDP do 420 W. To pozwoli okiełznać flagowe jednostki AMD i Intela, nawet po mocnym OC. Deklarowana kultura pracy też wygląda bardzo dobrze - do 25,5 dB(A), ale na to trzeba już patrzeć z przymrużeniem oka jak u każdego producenta.

Dla osób o nieco chudszym portfelu przewidziano tańszą serię Enermax LIQMAXFLO SR. Tutaj powracamy do klasycznego radiatora o grubości 27-milimetrów, co obniża wydajność do CPU o TDP do 370 W. Kolejna oszczędność to brak podświetlenia RGB LED w wentylatorach.

Zarówno Enermax LIQMAXFLO, jak Enermax LIQMAXFLO SR wspiera nowsze i starsze procesory korzystające z gniazd AMD AM4 i AMD5 oraz Intel LGA 1700, 1200 115x, 2066 i 2011(-3).

Opisywane zestawy AiO trafiły już do sprzedaży w USA, do Europy trafią nieco później. Producent udziela 5 lat gwarancji, a dodatkowo można samemu uzupełnić ciecz w układzie. Sugerowane ceny wyglądają następująco:

Enermax LIQMAXFLO 420 mm - ???

- ??? Enermax LIQMAXFLO 360 mm - 130 dolarów, czyli około 569 złotych

- 130 dolarów, czyli Enermax LIQMAXFLO 240 mm - 110 dolarów, czyli około 479 złotych

- 110 dolarów, czyli Enermax LIQMAXFLO SR 360 mm - 110 dolarów, czyli około 479 złotych

- 110 dolarów, czyli Enermax LIQMAXFLO SR 240 mm - 90 dolarów, czyli około 395 złotych

- 90 dolarów, czyli Enermax LIQMAXFLO SR 120 mm - 80 dolarów, czyli około 349 złotych

Źródło zdjęć: Enermax

Źródło tekstu: oprac. własne