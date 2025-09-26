Wiadomości

Windows 10 ze znacznie dłuższym wsparciem całkowicie za darmo. Wyjaśniamy jak to zrobić

14 października 2025 roku: ta data wydawała się wyrokiem dla osób, które z jakiegoś powodu nie chciały, lub nie mogły zaktualizować systemu do Windows 11.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:53
3
Okazuje się jednak, że bycie Europejczykiem w tej sytuacji ma olbrzymie plusy. Otóż Microsoft ogłosił, że osoby mieszkające na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą mogły całkowicie za darmo wstąpić do Extended Security Updates (ESU), czyli programu wydłużonego wsparcia. Tym samym dostaniemy jeszcze jeden rok wsparcia dla Windowsa 10.

Dalsza część tekstu pod wideo

Windows 10 z dłuższym wsparciem w Europie

Jak podkreśla serwis Bleepingcomputer, decyzja ta miała zapaść pod wpływem nacisków ze strony organizacji Euroconsumers. Jak przyznaje sam Microsoft w oświadczeniu przesłanym do Windows Central:

W Europejskim Obszarze Gospodarczym wprowadzamy aktualizacje do procesu rejestracji, aby zapewnić jego zgodność z lokalnymi oczekiwaniami i zapewnić bezpieczne, sprawne działanie. Naszym celem jest wsparcie klientów i zapewnienie im opcji podczas przechodzenia na system Windows 11, z nieprzerwanym dostępem do kluczowych aktualizacji zabezpieczeń.

Warto tu podkreślić, że do dołączenia do programu ESU konieczne jest konto Microsoft powiązane z naszym komputerem. Aby do niego dołączyć, należy przejść do: Ustawienia > Aktualizacja i Zabezpieczenia > Usługa Windows Update. Tam znajdzie się link, który pozwoli dołączyć do programu ESU. Po wejściu na stronę należy zarejestrować się w usłudze, korzystając z adresu e-mail konta Microsoft, powiązanego z naszą instalacją systemu

Image
telepolis
Windows 10 Windows 10 ESU
Zródła zdjęć: Wachiwit / Shutterstock
Źródła tekstu: Bleepingcomputer, Windows Central