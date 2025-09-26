Windows 10 ze znacznie dłuższym wsparciem całkowicie za darmo. Wyjaśniamy jak to zrobić

Okazuje się jednak, że bycie Europejczykiem w tej sytuacji ma olbrzymie plusy. Otóż Microsoft ogłosił, że osoby mieszkające na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą mogły całkowicie za darmo wstąpić do Extended Security Updates (ESU), czyli programu wydłużonego wsparcia. Tym samym dostaniemy jeszcze jeden rok wsparcia dla Windowsa 10.

Dalsza część tekstu pod wideo

Windows 10 z dłuższym wsparciem w Europie

Jak podkreśla serwis Bleepingcomputer, decyzja ta miała zapaść pod wpływem nacisków ze strony organizacji Euroconsumers. Jak przyznaje sam Microsoft w oświadczeniu przesłanym do Windows Central:

W Europejskim Obszarze Gospodarczym wprowadzamy aktualizacje do procesu rejestracji, aby zapewnić jego zgodność z lokalnymi oczekiwaniami i zapewnić bezpieczne, sprawne działanie. Naszym celem jest wsparcie klientów i zapewnienie im opcji podczas przechodzenia na system Windows 11, z nieprzerwanym dostępem do kluczowych aktualizacji zabezpieczeń.