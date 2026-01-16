Polska potęgą w Wikipedii. Ten projekt nie miał prawa się udać

Od wielkiej klapy do kręgosłupa sieci

Mało kto pamięta, że Wikipedia zaczęła się od porażki. Pierwotnie nazywała się Nupedia i stawiali ją sami eksperci. Efekt był mizerny, bo w rok powstało zaledwie kilkanaście haseł. Jimmy Wales i Larry Sanger zrozumieli, że muszą zmienić zasady gry. 15 stycznia 2001 roku oddali klawiatury w ręce zwykłych internautów.

Dziś ten "niemożliwy projekt" jest fundamentem Internetu. Wikipedia to 358 wersji językowych i 15 miliardów wyświetleń każdego miesiąca. Tworzy ją 250 tysięcy wolontariuszy, którzy nie biorą za to ani grosza. To żywy dowód na to, że bezinteresowna współpraca w sieci wciąż jest możliwa.

Polska w światowej ekstraklasie

Polska wersja Wikipedii to prawdziwy ewenement. Mamy znacznie mniejszą populację niż kraje hiszpańsko- czy arabskojęzyczne. Mimo to zajmujemy 10. miejsce na świecie pod względem liczby artykułów. Mamy ich już blisko 1,7 miliona.

Tylko w ostatnim roku polską Wikipedię wyświetlono 2,5 miliarda razy. To pokazuje, jak bardzo ufamy tej treści. Dla wielu z nas to pierwsze źródło informacji w codziennym życiu. Bez niej polski internet byłby znacznie uboższy.

Ludzie kontra algorytmy

W dobie wszechobecnej sztucznej inteligencji Wikipedia pozostaje bastionem człowieka. Za każdym wpisem stoi realna osoba, a nie algorytm nastawiony na zysk. W Polsce nad jakością haseł czuwa ponad 10 tysięcy aktywnych edytorów miesięcznie. To ludzie o różnych pasjach i w różnym wieku.

Przykładem jest JamnikzTarnowa, najmłodszy polski administrator. Ma 18 lat i pilnuje rzetelności opisów swojego regionu. Z drugiej strony mamy doświadczonych edytorów, jak Bacus15. Dla nich Wikipedia to misja i budowanie czegoś, co przetrwa dekady. Liczy się jakość źródła, a nie status społeczny autora.

Pomniki dla anonimowych bohaterów

Polacy mają do Wikipedii wyjątkowy sentyment. Jako pierwsi na świecie postawiliśmy Wikipedystom pomnik w Słubicach. Niedawno w Katowicach stanął też "Bebok Wikipedysta". To symbole wdzięczności za tysiące godzin darmowej pracy.