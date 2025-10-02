Vectra odparła ataki na klientów. Oto największe zagrożenia
Vectra ujawniła dane o liczbie ataków przeprowadzanych przez cyberprzestępców na klientów sieci. W pół roku operator zablokował ponad 630 tysięcy takich zagrożeń.
Oferowana przez Vectrę od 24 marca usługa Bezpieczny Internet DOM zablokowała ponad 630 tys. cyberataków – wynika z danych opracowanych przez F-Secure i Whalebone na potrzeby Vectry. Tylko w sierpniu odnotowano blisko 200 tys. takich incydentów, co pokazuje rosnącą skalę zagrożeń w sieci.
Zablokowane w sierpniu zagrożenia pochodziły łącznie z ponad 37,3 tys. złośliwych domen. To prawie 35 tys. więcej niż w poprzednim miesiącu. Wśród najczęstszych zagrożeń Vectra wymienia przede wszystkim ataki poprzez złośliwe oprogramowanie (137 431 ataków) – ich celem jest naruszenie i uszkodzenie systemów oraz wykradanie poufnych danych.
Operator odnotował także zagrożenia poprzez centra C&C (Command & Control), czyli cyberataki, w których złośliwe oprogramowanie (np. trojany, boty, ransomware) zaraża urządzenia i łączy się z centralnym serwerem zarządzającym, czyli właśnie centrum C&C. Centra te mają na celu zniewolenie urządzeń w botnetach, powodując spowolnienie połączeń internetowych i pogorszenie komfortu użytkowania. W zeszłym miesiącu odnotowano ponad 9,38 tys. ataków związanych z tymi centrami. To o około 3,5 tys. więcej niż w lipcu. Wszystkie pochodziły z ponad 1000 złośliwych domen.
W sierpniu jednym z najczęstszych zagrożeń, na jakie narażeni byli klienci Vectry, były również ataki phishingowe – operator zablokował ponad 1,1 tys. fałszywych domen. Phishing spowodował łącznie 43 151 zagrożeń bezpieczeństwa. To o około 12 tys. więcej niż w lipcu. Oszustwa phishingowe są rozpowszechniane za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS-ów lub aplikacji do czatowania, wykorzystując fałszywe linki, które prowadzą do złośliwych stron internetowych zaprojektowanych w celu kradzieży poufnych danych.
Rzadziej klienci Vectry narażani byli na ataki typu coinminer, znane również jako cryptojacking. W ciągu ostatniego miesiąca odnotowano około 297 incydentów, co jednak również oznacza wzrost w porównaniu do lipca (145 przypadków). W tym scenariuszu atakujący instalują złośliwe oprogramowanie, aby wykorzystać komputery użytkowników do nielegalnego wydobywania kryptowalut. Atak ten często pozostaje niezauważony, z wyjątkiem spowolnienia działania urządzenia.
Vectra wymienia też inne przykłady realnych zagrożeń w sierpniu – fałszywe logowanie do Excela, fikcyjny sklep z obuwiem oraz złośliwa wersja biblioteki Polyfill.io.
Bezpieczny Internet DOM w Vectrze to oparte na technologii F-Secure rozwiązanie, które filtruje ruch sieciowy, blokując niebezpieczne strony oraz ataki hakerskie jeszcze przed dotarciem do urządzeń użytkowników. Dzięki temu zapewnia ochronę wszystkich urządzeń podłączonych do domowej sieci, takich jak smartfony, laptopy, tablety, telewizory czy konsole do gier. Usługa nie wymaga instalacji na urządzeniach – działa bezpośrednio z poziomu modemu, od razu po aktywacji i podłączeniu do Internetu stacjonarnego Vectry. Koszt usługi to 5,99 zł miesięcznie.