Wiadomości

UKE przypomina operatorom o ważnym obowiązku. Chodzi o bezpieczeństwo

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał komunikat dotyczący raportowania infrastruktury na potrzeby obronności kraju. W tym roku zasady pozostają stare, ale firmy telekomunikacyjne muszą przygotować się na nadchodzącą rewolucję w przepisach.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:45
0
UKE zwraca uwagę przedsiębiorcom na obecny stan prawny. Dotyczy on informacji niezbędnych do przygotowania systemów łączności dla wojska i służb bezpieczeństwa. W 2026 roku procedura wygląda tak samo jak w roku ubiegłym. Operator nie musi wysyłać danych z własnej inicjatywy.

Raportowanie tylko na wyraźne wezwanie

Obowiązek przekazania informacji aktualizuje się dopiero w momencie otrzymania pisma od Prezesa UKE. Przedsiębiorca ma wtedy 30 dni na dostarczenie wymaganych dokumentów. Reguluje to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2010 roku, które zachowuje ważność do listopada bieżącego roku.

Urzędnicy podkreślają ten fakt, aby uniknąć chaosu informacyjnego. Firmy nie muszą teraz gorączkowo wypełniać tabel i wysyłać ich do Warszawy. Obecnie piłka jest po stronie urzędu. To regulator decyduje, kiedy i od kogo potrzebuje danych o infrastrukturze krytycznej.

Nadchodzi automatyzacja obowiązków

Sytuacja zmieni się diametralnie w najbliższej przyszłości. Nowe Prawo komunikacji elektronicznej wprowadza inny model współpracy na linii państwo-operator. Skończy się wysyłanie danych na wezwanie. Zastąpi je stały, coroczny obowiązek sprawozdawczy.

Pierwszy taki automatyczny raport przedsiębiorcy złożą do 31 marca 2027 roku. Dokumenty będą opisywać stan sieci na dzień 31 grudnia 2026 roku. Ustawodawca daje więc firmom czas na przygotowanie się do nowych procedur. Rząd potrzebuje też czasu na stworzenie odpowiedniego narzędzia informatycznego do gromadzenia tych wrażliwych danych.

Małe firmy unikną biurokracji

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad nowym rozporządzeniem, które doprecyzuje zakres przekazywanych informacji. Projekt trafił już do konsultacji i ma wejść w życie po marcu 2026 roku. Ważną informacją jest planowane zwolnienie z tego obowiązku dla mniejszych podmiotów.

Raportów dla wojska nie będą musieli składać przedsiębiorcy z przychodami poniżej 10 milionów złotych rocznie. Zwolnienie obejmie też firmy, które nie mają własnej infrastruktury, a jedynie dzierżawią sieci od innych dostawców. To dobra wiadomość dla lokalnych dostawców Internetu, którzy obawiali się dodatkowych kosztów administracyjnych.

Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: UKE