„Strefa Euro 12:00” za darmo w IPLI

W najbliższy piątek, 11 czerwca, ruszają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2020. Od tego dnia w serwisie IPLA oraz na portalu Interia.pl miłośnicy piłki nożnej będą mogli obejrzeć bez opłat nowy, codzienny program sportowy na żywo, prowadzony przez Paulinę Czarnotę-Bojarską, dziennikarkę Polsatu Sport.

„Strefa Euro 12:00” to udostępniany bez opłat codziennie o godzinie 12.00 nowy format studyjno-felietonowy, przygotowany we współpracy IPLI i portalu Interia.pl, który przybliży widzom piłkarskie rozgrywki, między innymi te z Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2020. Prowadząca program, znana dziennikarka sportowa Paulina Czarnota-Bojarska, codziennie będzie zapraszać do studia IPLI ekspertów i komentatorów, aby wspólnie z nimi dyskutować o meczach, piłkarzach, akcjach i innych ważnych wydarzeniach, a także przyglądać się najnowszym informacjom na temat reprezentacji Polski.

Zobacz: Cyfrowy Polsat przedłuża Dzień Dziecka do końca czerwca. Bonusy dla klientów Plusa

Zobacz: Rozwiąż quiz o 5G Plusa i zgarnij darmowy pakiet 10 GB

Będziemy analizować na bieżąco wszystko to, co najważniejsze dzieje się podczas turnieju. W naszym programie znajdą się także najświeższe informacje z obozu naszej kadry, łączenia ze stadionami i doskonała rozrywka.

– powiedziała Paulina Czarnota-Bojarska, dziennikarka Polsatu Sport

Producenci przygotowali w ramach programu także kilka bloków tematycznych, takich jak: sonda uliczna w ramach cyklu „Blondie pyta”, przegląd „sieci” pod kątem wydarzeń z turnieju czy łączenia na żywo z ekspertem sędziowskim Sport.Interia.pl Łukaszem Rogowskim, który będzie omawiał decyzje sędziowskie. Widzowie będą mieli również okazję zapoznania się z pojęciami piłkarskimi z perspektywy młodych talentów ze szkółki piłkarskiej oraz wieloma relacjami dziennikarzy Polsatu Sport i Interii prosto ze stadionów Euro 2020.

Na nowy format składają się 32 odcinki, które będą pojawiać się na platformie IPLA oraz w portalu Interia.pl codziennie o godzinie 12:00 od 11 czerwca do 12 lipca tego roku. Wkrótce po emisji na żywo, program będzie można oglądać, również bezpłatnie, jako materiał VOD. W serwisie IPLA wszystkie odcinki będzie można znaleźć na stronie WWW oraz w aplikacji IPLA na wielu urządzeniach: smartfonie, tablecie, laptopie, Smart TV, Apple TV czy Xboxie. Dzięki IPLI program można będzie również obejrzeć, przesyłając sygnał na inny ekran za pośrednictwem usług Chromecast czy AirPlay.

Zobacz: Kolejne 2 GB dla klientów Orange za gole Polaków

Zobacz: T-Mobile: nowa promocja na roaming w Wielkiej Brytanii i usługi międzynarodowe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat