Cyfrowy Polsat przedłuża Dzień Dziecka do końca czerwca. Bonusy dla klientów Plusa

Z okazji Dnia Dziecka Cyfrowy Polsat przygotował dla swoich najmłodszych widzów niespodziankę. W „otwartym oknie” udostępnił 7 kanałów dziecięcych, aż do końca czerwca. Klienci sieci Plus dodatkowe stacje znajdą w serwisie IPLA.

Podobną akcję ogłosiła wcześniej Netia, nie mogło więc też zabraknąć propozycji Cyfrowego Polsatu. Tegoroczny Dzień Dziecka w CP będzie trwał przez cały miesiąc, aż do 30 czerwca. Abonenci, którzy nie mają w swojej ofercie kanałów dla najmłodszych:

Da Vinci,

Nickelodeon,

Nick Jr., NickToons,

Cbeebies,

Disney Channel

Disney Junior,

otrzymają do nich dostęp w ramach „otwartego okna”, bez dodatkowych opłat. Kanały te można oglądać zarówno w domu – na dekoderze, jak i poza nim – na urządzeniach mobilnych w serwisie Cyfrowy Polsat GO (z aktywną funkcją ON THE GO).

Dzień Dziecka dla klientów Plusa w serwisie IPLA

Na klientów sieci Plus, po zalogowaniu numerem telefonu w Plusie do serwisu rozrywki internetowej IPLA, również czeka niespodzianka. W bezpłatnym pakiecie IPLA PLUS klienci Plusa obejrzą 7 dodatkowych kanałów TV: Cbeebies, Da Vinci, Disney Channel, Disney Junior, Nick Jr., Nickelodeon, Nicktoons oraz serie dla dzieci dostępne przez cały czerwiec:

3 sezony serialu Disney Channel – „Zaplątani”,

2 sezon serialu „Avatar: Legenda Aanga”,

10 odcinków „Bajki z domku na drzewie”.

Są one dostępne za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA – na www.ipla.tv oraz w aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS, Chromecast, Xbox oraz AirPlay, a także wybranych Smart TV i Apple TV.

