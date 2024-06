Dostaniesz 50 zł za jedno spojrzenie. To nowa promocja

50 zł za jedno spojrzenie wydaje się dobrą okazją. Taką promocję ogłosił Empik, który zachęca do skorzystania do nowej metody płatności PayEye z biometryczną autoryzacją za pomocą oka.

12 czerwca w pięciu salonach Empik ruszył pilotażowy program płatności nową metodą bezgotówkową, łączącą biometrię tęczówki oka i twarzy. Dostawcą rozwiązania jest polski fintech PayEye.

Zobacz: W Empiku zapłacisz jednym spojrzeniem. Rusza pilotaż płatności PayEye

By przekonać klientów do przetestowania tej metody, Empik ruszył z nową akcją promocyjną „Kupuj oczami, płać spojrzeniem”, w której bonusem jest 50 zł, które można wykorzystać na dowolne zakupy na empik.com. Nagroda przyznawana jest w postaci elektronicznej karty prezentowej do zrealizowania wyłącznie w sklepie internetowym.

Promocja Empik i PayEye – jak skorzystać?

Zasady są proste. Żeby dostać 50 zł, wystarczy zapłacić biometrycznie z PayEye z podpiętą kartą Mastercard w jednym z salonów Empik biorących udział w promocji i odpowiedzieć na pytania w krótkiej ankiecie dotyczącej płatności. Płatności PayEye można zrealizować w pięciu salonach Empik: Warszawa Westfield Mokotów, Wrocław Bielany, Kraków Kazimierz, Poznań Posnania oraz Czeladź M1.

Do zrealizowania płatności nową metodą, a więc i skorzystania z promocji niezbędne będzie pobranie aplikacji PayEye i zarejestrowanie się w usłudze. Podczas tej procedury trzeba zrobić sobie zdjęcie selfie i dodać kartę Mastercard. W trakcie pierwszego zakupu tą metodą trzeba jeszcze przejść jednorazowy proces weryfikacji za pomocą kodu.

Później idzie jak z płatka. Podczas zakupów nie trzeba wyjmować gotówki, telefonu lub portfela. Płatność realizowana zostanie jednym spojrzeniem, na podstawie biometrii tęczówki oka i oraz twarzy, co jest dodatkowym zabezpieczeniem.

Z promocji można skorzystać do 30 września 2024 r. lub do wyczerpania puli nagród, czyli 6 tys. e-kart prezentowych.

By skorzystać z akcji Empik i odebrać 50 zł, zajrzyj na tę stronę.



