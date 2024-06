Orange ma nową darmówkę. Zajrzyj do aplikacji i odbierz swój kod

Orange ma nowy prezent dla swoich klientów. W aplikacji można odebrać kod, który pozwoli umilić nadchodzące wakacje. Jest jednak haczyk, a nawet dwa.

Kolejna środa przyniosła nowy prezent dla abonamentowych użytkowników aplikacji „Mój Orange”. Od dziś można w niej odebrać kod na dostęp do serwisu z audiobookami i e-książkami BookBeat aż przez 75 dni za darmo.

W tym czasie klient pomarańczowej sieci będzie miał dostęp do całego katalogu BookBeat liczącego 1 mln książek w różnych językach oraz zyskają 50 godzin słuchania lub czytania. To sporo, więc można sobie umilić kilka wakacyjnych dni, zagłębiając się w ulubione historie.

Są jednak dwa haczyki. Pierwszy: oferowany kod jest ważny tylko dla nowych użytkowników BookBeat, więc kto już wcześniej brał udział w takiej akcji operatora, obejdzie się smakiem lub… będzie musiał założyć nowe konto. Drugi haczyk to wymóg podania ważnej karty płatniczej, przewidzianej na sytuację, gdy po okresie darmowej promocji klient będzie chciał dalej korzystać z BookBeat, już płatnie. Przez 75 dni nie będzie jednak pobierana żadna opłata, a z subskrypcji można w każdej chwili zrezygnować.

Jak skorzystać z promocji Orange i BookBeat?

To bardzo proste. Należy zalogować się do aplikacji „Mój Orange” i zajrzeć do zakładki „Dla Ciebie”. Tam, po wybraniu baneru zapowiadającego akcję, trzeba odebrać dostępny w niej voucher. Pobrany kod jest ważny do 31 lipca 2024 r., nie trzeba więc używać go od razu – można zaczekać do urlopu lub wolnych dni. Darmowy okres będzie liczony dopiero od wpisania kodu i rejestracji.

Z kodem należy wejść na stronę https://www.bookbeat.com/pl/orange i zarejestrować się, wypełniając dane formularza. Kolejny krok to wybór abonamentu, z którego chcielibyśmy korzystać po zakończeniu darmowego okresu (dostępne opcje: 19,99 zł lub 29,99 zł), oraz podanie danych karty płatniczej. Subskrypcja będzie automatycznie kontynuowana po darmowym okresie, chyba że użytkownik z niej zrezygnuje.

Później pozostaje już tylko pobrać aplikację BookBeat (na Androida lub iOS) na swój smartfon lub tablet i korzystać z katalogu książek i audiobooków.

