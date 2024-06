Plus kusi nagrodami. Do wygrania flagowce Samsunga

Plus to sponsor Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz olimpijskiej reprezentacji Polski. Z okazji zbliżających się Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, zielona sieć przygotowała konkurs dla zarejestrowanych członków plusowego Klubu Kibica. Do wygrania są flagowe urządzenia Samsung Galaxy oraz nagrody dodatkowe.

Plus ruszył z trzecią odsłoną promocji przygotowanej dla członków Klubu Kibica. Zarejestrowani w nim użytkownicy mogą wziąć udział w konkursie "Sportowe Love". Fundatorem nagród jest Samsung, więc wygrać można ich topowe produkty – smartfon, zegarek lub słuchawki.

Udział w konkursie jest bardzo prosty. Wystarczy wejść na stronę plus.pl/klub oraz wypełnić dostępny tam formularz, odpowiadając między innymi na następujące pytanie konkursowe:

Organizator konkursu wybierze 3 laureatów, którzy udzielą odpowiedzi najbardziej zachęcającej do uprawiania wskazanej dyscypliny sportowej. Pierwsze 3 miejsca zostaną nagrodzone flagowymi produktami Samsunga:

Wyróżnione dodatkowo zostaną 3 osoby, które otrzymają komplet rakietek plażowych.

Klienci Plusa oraz Plusha mogą w każdym momencie dołączyć do Klubu Kibica. Dzięki temu nie przegapią kolejnych niespodzianek, które szykuje zielony operator, a na start otrzymają pakiet 25 GB z dostępem do sieci 5G/5G Ultra.

Wspieranie i promowanie sportu zajmują szczególne miejsce w działalności Grupy Polsat Plus już od ponad 30 lat. Należący do niej operator sieci Plus od ponad 25 lat jest dumnym sponsorem Polskiej Siatkówki. Od października 2023 roku Plus jest Sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski, wspierając olimpijczyków w trakcie przygotowań do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 oraz XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.