Vectra zmieni umowy. To sposób na dostosowanie ich do nowego prawa

Vectra, w odpowiedzi na wprowadzenie nowego Prawa komunikacji elektronicznej, zapowiada wdrożenie istotnych zmian w swoich umowach, które dotyczą przede wszystkim sposobu, w jaki firma może modyfikować ich warunki w przyszłości. Zmiany te mają na celu zapewnienie większej przejrzystości i ochrony praw konsumentów.

10 listopada 2024 roku wejdą w życie znaczące zmiany w umowach telekomunikacyjnych dla klientów firmy Vectra. Nowa ustawa Prawo komunikacji elektronicznej zastąpi dotychczasowe przepisy, wymuszając modyfikacje warunków umów oraz regulaminów usług świadczonych przez operatora. Zmiany dotyczą wszystkich umów, zawartych do 10 listopada 2024 roku.

Jakie zmiany w umowach wprowadza Vectra?

Zmiany w trakcie Okresu Zobowiązania:

Dla klientów, którzy zawarli umowy terminowe, Vectra wprowadza nowe zasady dotyczące możliwości modyfikacji warunków umowy. Zmiany te mogą nastąpić wyłącznie w określonych przypadkach, takich jak:

Zmiana przepisów prawnych. Jeśli zmienią się przepisy, które mają wpływ na świadczenie usług telekomunikacyjnych, Vectra będzie zobowiązana do dostosowania swoich umów do tych przepisów. Przykładem może być zmiana stawek podatku VAT, co bezpośrednio wpłynie na ceny usług.

Decyzje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Vectra może również zmienić warunki umowy, jeśli decyzja regulatora rynku telekomunikacyjnego (UKE) będzie tego wymagać.

Obiektywne, nieprzewidziane okoliczności. Zmiany mogą nastąpić, jeśli wystąpią niezależne od operatora czynniki, na które nie miał on wpływu ani możliwości ich przewidzenia. Przykładem mogą być zmiany w technologii lub globalne kryzysy gospodarcze wpływające na koszty świadczenia usług.

Zmiany po zakończeniu Okresu Zobowiązania lub w umowach bez Okresu Zobowiązania:

Dla klientów, których umowy wygasły lub którzy korzystają z oferty bez Okresu Zobowiązania, Vectra wprowadza bardziej elastyczne zasady modyfikacji warunków umowy. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w opłatach i usługach z przyczyn takich jak:

Zmiana wskaźnika CPI. Wskaźnik ten, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, odzwierciedla zmiany w poziomie cen towarów i usług konsumpcyjnych. Na jego podstawie Vectra będzie mogła podwyższać opłaty, jednak zmiany te nie mogą nastąpić częściej niż raz do roku.

Wprowadzenie lub podwyższenie opłat publicznoprawnych. Operator ma prawo wprowadzić lub podnieść opłaty, które są wynikiem nowych regulacji państwowych, np. opłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej lub dopłat do świadczenia usługi powszechnej.

Zmiany wynikające z decyzji sądowych lub regulacji administracyjnych. W przypadku wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) lub innych organów administracji publicznej, które wymuszają na Vectrze zmiany w warunkach umów, operator będzie zobowiązany do ich wprowadzenia.

Usunięcie postanowień o waloryzacji opłat:

Vectra usuwa z dotychczasowych umów zapisy dotyczące waloryzacji opłat. W poprzednich umowach operator zastrzegał sobie możliwość podwyżki opłat w trakcie Okresu Zobowiązania w oparciu o wskaźnik inflacji. Nowe przepisy znoszą ten mechanizm dla umów terminowych, co oznacza, że klienci mają większą stabilność cenową przez cały czas trwania umowy.

Dodatkowe zmiany korzystne dla klientów:

Jeśli zmiany w umowie przynoszą korzyści klientom, np. w postaci obniżenia cen usług lub dodania nowych opcji, Vectra nie musi uzyskiwać zgody abonentów. Zmiany te mogą obejmować zarówno poprawę warunków cenowych, jak i rozszerzenie pakietów usług, np. dodanie nowych kanałów telewizyjnych w przypadku pakietów multimedialnych.

Zasady powiadamiania o zmianach:

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków umowy, Vectra zobowiązana jest do poinformowania swoich klientów z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Informacje te będą dostarczane na trwałym nośniku, co oznacza, że klienci mogą je otrzymać w formie papierowej, mailowej lub innej formie uzgodnionej wcześniej z operatorem.

W razie braku akceptacji zmian, abonenci mają prawo wypowiedzieć umowę, jednak muszą to zrobić przed datą wejścia w życie nowych warunków. W przypadku klientów znajdujących się w Okresie Zobowiązania, wypowiedzenie może wiązać się z koniecznością zwrotu udzielonych ulg.

Zasady dotyczące opłat po zakończeniu Okresu Zobowiązania:

Operator wprowadza mechanizm waloryzacji opłat po zakończeniu Okresu Zobowiązania, który będzie opierał się na rocznych zmianach wskaźnika CPI. Dodatkowo Vectra może dokonać zmian w wysokości opłat z powodu wzrostu kosztów związanych z:

utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej,

opłatami licencyjnymi,

kosztami pracy,

kosztami energii elektrycznej,

innymi kosztami wynikającymi z nowych regulacji prawnych lub technologicznych.

Dodatkowe informacje można znaleźć w liście przewodnim, które Vectra rozesłała swoim klientom.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Vectra

Źródło tekstu: Vectra