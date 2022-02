Vectra podwyższa ceny internetu – można rozwiązać umowę

Vectra zapowiada podwyżki, a na fakturach wystawianych od kwietnia pojawią się już nowe stawki. Operator tłumaczy się inwestycjami, inflacją, rosnącymi kosztami. Klienci, których to nie przekonuje, mogą rozwiązać umowę.

Klienci korzystający z internetu dostarczanego przez operatora Vectra nie mieli dziś najlepszego dnia – z powodu awarii wielu z nich pozbawionych zostało dostępu do sieci. Jednak to nie koniec ich zmartwień. Vectra zapowiada podwyżki.

Jak poinformował nas jeden z Czytelników, Vectra rozsyła do swoich klientów informację o zbliżających się podwyżkach. Nowe stawki pojawią się na fakturach wystawianych po 1 kwietnia 2022 roku. W piśmie mowa jest o zwiększeniu kwoty za miesięczny abonament za usługę dostępu do internetu o 7 zł, jednak nie jest jasne, czy dotyczy to wszystkich wariantów usługi.

Pewne jest tylko, że zapowiadana podwyżka dotyczy umów zawieranych na czas nieokreślony i dodatkowo po okresie zastrzeżonym. Oznacza to, że część klientów podwyżki na razie mogą ominąć. Ci, którzy jednak otrzymali podobne pismo, mogą wypowiedzieć umowę do 31 marca.

Przesłaliśmy do Vectry prośbę o dodatkowe informacje. Zapytaliśmy, jakiej części klientów dotyczy ta zmiana oraz co najważniejsze, czy podobne podwyżki czekają też klientów w okresie zastrzeżonym umowy. Gdy otrzymamy odpowiedź, uaktualnimy artykuł.

Dlaczego Vectra podwyższa stawki za internet?

Vectra ma na uzasadnienie planowanych podwyżek argumenty znane już z podobnych tłumaczeń innych operatorów. Firma wskazuje na inwestycje w nowocześniejsze i wydajniejsze technologie, do zmiany cen zmusza ją także inflacja, wzrost cen energii, wynagrodzeń, obciążeń społeczno-podatkowych, nabywanych usług oraz materiałów i urządzeń technicznych.

Vectra zwraca też uwagę, że do domowych sieci podłącza się coraz więcej urządzeń, a to sprawia, że potrzebny jest coraz szybszy, bardziej stabilny i bezpieczny internet. Podwyżka ma zapewnić taki właśnie poziom usług.

