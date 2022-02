Vectra prezentuje aplikację TV Smart GO i wyłącza TV Online

Vectra zaprezentowała nową aplikację zapewniającą mobilny dostęp do telewizji i treści na żądanie – TV Smart GO. Oferowana dotąd aplikacja Vectra TV Online jest już niedostępna i będzie wyłączana.

TV Smart GO to aplikacja dostępna na smartfony i tablety z systemem iOS lub Android, jest dostępna w sklepach dla tych platform. Można z niej korzystać również w telewizorach z systemem Android TV oraz przez dedykowaną stronę internetową.

Dzięki TV Smart GO wybrane kanały telewizyjne oraz treści na żądanie można oglądać nie tylko w domu, ale również poza nim.

W przypadku urządzeń z Android TV aplikacja TV Smart GO umożliwia oglądanie wszystkich treści na dużym ekranie bez konieczności podłączania dekodera – wymagane jest jedynie posiadanie telewizora z systemem Android TV oraz internet.

Zobacz: Orange TV na walentynki: odkodowane kanały i filmy w niższych cenach

TV Smart GO – kto może korzystać?

Z aplikacji może korzystać każdy użytkownik usług Vectry. Abonenci z usługami TV zyskują dostęp do kanałów telewizyjnych oraz VOD, natomiast ci nieposiadający usług TV mogą korzystać z oferty VOD.

Vectra podkreśla, że klienci, którzy do tej pory logowali się do platformy za pomocą aplikacji TV Online, powinni zainstalować nową aplikację i, posługując się tymi samymi danymi logowania, rozpocząć korzystanie z TV Smart GO.

Dotychczasowej aplikacji TV Online nie można już pobrać ze sklepów z aplikacjami. Wkrótce też zostanie wyłączona u tych użytkowników, którzy z niej korzystali. Od tego momentu dostęp do platformy będzie możliwy jedynie poprzez aplikację TV Smart GO lub stronę internetową www.tvsmart.vectra.pl.

Zobacz: Vectra ma promocyjne abonamenty komórkowe. Jest bardzo tanio

Zobacz: Zimowe Igrzyska Olimpijskie interaktywnie na dodatkowych kamerach w Player.pl

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vectra

Źródło tekstu: Vectra