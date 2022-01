W UPC Polska będzie drożej i trochę szybciej. Możesz tego uniknąć

Klienci UPC Polska otrzymują e-maile, w których operator informuje ich o podniesieniu prędkości internetu. Wiążą się z tym jednak podwyższone opłaty. Choć nowe ceny są narzucane klientom bez pytania, można ich uniknąć.

Operator UPC Polska rozsyła do swoich klientów e-maile, informując ich o nadciągających zmianach – podaje portal Wirtualnemedia.pl.

Od 1 lutego 2022 roku ulepszamy Twoją usługę. Zyskasz szybszy internet w programie „Więcej korzyści dla Ciebie. Aby Ci było u nas jeszcze lepiej”. Pozdrawiamy serdecznie

– brzmi treść e-maila od UPC.

W zależności od obecnie zawartej umowy klienci otrzymują propozycję zwiększenia prędkości internetu do 500 Mb/s lub też do 750 Mb/s. Jednocześnie operator zapowiada, że spowoduje to wzrost ceny abonamentu o 8 zł. Nowa stawka ma obowiązywać od 1 lutego 2022 r. Żeby aktywować nowe prędkości, klienci będą musieli tylko zrestartować modem.

W wypowiedzi dla Wirtualnemedia.pl rzecznik prasowy UPC, Michał Fura, tłumaczy, że zmiany wiążą się z przyjętą strategią inwestycji.

W roku 2021 kontynuowaliśmy nasze inwestycje, wprowadzając bezpłatnie dla ponad 850 tysięcy klientów Inteligentne WiFi, podnoszące jakość internetu w domu, oraz zwiększając prędkość wysyłania danych

– przekonuje Michał Fura.

Rzecznik UPC wyjaśnia jednocześnie, że mimo zmiany prędkości i cen, klienci otrzymują możliwość pozostania przy dotychczasowej ofercie lub też wyboru szybszego internetu z możliwością rezygnacji w ciągu 6 miesięcy i powrotu do pierwotnego wariantu usługi wraz z kompensatą.

Klienci, którym operator przyspieszy internet, będą mogli z niego korzystać do końca lipca 2022 r. W tym czasie mogą zdecydować, czy chcą pozostać przy usłudze w nowej wersji, czy też powrócić do dotychczasowej. W tym drugim przypadku UPC Polska ma zwrócić różnicę w abonamencie za okres od 1 lutego do dnia rezygnacji z usługi. Wymagać to będzie kontaktu telefonicznego z infolinią.

Żeby od razu zrezygnować z przyspieszonego internetu, klienci UPC powinni skorzystać z formularza na stronie pod adresem https://www.upc.pl/zmiana-uslugi, gdzie należy podać numer klienta i PESEL. Tym, którzy wypełnią formularz do końca stycznia 2022 r, operator w ogóle nie przyspieszy internetu, a klient pozostanie przy obecnych stawkach.

Dla klientów, którzy będą chcieli jednak skorzystać z nowych prędkości, UPC przygotowało stronę, gdzie można zlecić przypomnienie o zbliżającym się końcu 6-miesięcznego okresu testów: https://www.upc.pl/zmiana-uslugi/przypomnienie.

UPC wprowadza też zmiany w usłudze telewizyjnej. W e-mailach informuje klientów o wzbogaceniu pakietu Max Premium, gdzie od lutego dostępne będą 182 kanały. Klienci, którym nie odpowiada nowa wersja usługi, mogą wypowiedzieć umowę abonencką do 1 lutego.

Źródło zdjęć: Shutterstock, UPC Polska

Źródło tekstu: Wirtualnemedia.pl