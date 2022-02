Vectra, UPC Plus, Orange, Play i Netia - awarie usług w całej Polsce?

Problem z dostępem do sieci, jak wynika z informacji downdetector, mają użytkownicy różnych firm. Na liście są między innymi: Orange, Plus, Play, T-Mobile, UPC, Vectra oraz Netia.

W pierwszej kolejności, jak wynika z informacji, problem spotkał użytkowników firmy Vectra. W mediach społecznościowych możemy przeczytać liczne komentarze, z których wynika, że występuje przede wszystkim problem z dostępem do Internetu. Jednocześnie telewizja działa bez zarzutu.

Co z UPC, Netia, Orange, T-Mobile, Play i Plus?

Jednak ze strony downdetector wynika, że z dostępem do sieci mają również osoby, które korzystają z usług innych firm, w tym: UPC, Netia, Multimedia, Orange, T-Mobile, Plus oraz Play.

Na ten moment nie wiadomo, czy zgłoszenia użytkowników wynikają z problemów w Vectrze, czy rzeczywiście użytkownicy innych sieci również nie mogą korzystać z Internetu. Warto zaznaczyć, że Multimedia to również Vectra, a Play korzysta ze światłowodów Vectry, stąd mogą wynikać zgłoszenia w ich przypadku.

Jeśli chodzi o T-Mobile, Play, Plus, Neta i UPC, to niemal zawsze, gdy jeden usługodawca ma problem z dostępem do sieci, to niejako rykoszetem pojawiają się zgłoszenia także przy innych firmach. Na ten moment trudno stwierdzić, co tak naprawdę się dzieje. Pewność co do problemów mamy w tym momencie tylko w przypadku sieci Vectra.

Zobacz: Ukraina apeluje: odłączcie rosyjskich operatorów od roamingu w UE

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: downdetector