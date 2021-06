T-Mobile: Turbo Week ze zniżkami na smartfony Oppo

Turbo Week to nowa akcja w T-Mobile, przygotowana wspólnie z Oppo. Przez tydzień będzie można skorzystać ze specjalnej zniżki na smartfony tej chińskiej marki, a dodatkowo – zgarnąć darmowy głośnik w prezencie.

Zachęcając do swojej akcji, T-Mobile przekonuje, że Turbo Week zbiega się ze specjalnymi okazjami w najbliższym czasie, gdy warto sprawić prezent komuś bliskiemu np. na Dzień Ojca lub na zakończenie roku szkolnego.

W trwającej do 1 lipca promocji T-Mobile będzie oferować obecnym i nowym klientom indywidualnym specjalne rabaty i prezenty przy zakupie smartfonów Oppo. Od dziś, 22 czerwca, użytkownicy mogą skorzystać ze zniżek do 15% na pięć urządzeń Oppo z serii A. Są to modele:

Ponadto w akcji Turbo Week do czterech promocyjnych telefonów Oppo T-Mobile doda także prezent – głośnik Bluetooth Oppo OBMC03. Urządzenie można go dostać przy zakupie smartfonów Oppo A15, A15s, A53 i A54.

Oferta będzie dostępna we wszystkich kanałach sprzedaży – zarówno w salonach stacjonarnych, jak i online. Skierowana jest ona do klientów indywidualnych korzystających z ofert prepaid, MIX oraz abonentów T-Mobile.

Z promocji skorzystać można podczas podpisywania nowej umowy bądź aneksu do obecnie obowiązującej umowy. Możliwy jest też zakup samego urządzenia bez zawierania umowy – w pełnej cenie lub na raty.

