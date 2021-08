T-Mobile rozdaje 3 GB na weekend w ramach Happy Fridays

Zbliża się weekend, a więc czas na nową promocję T-Mobile z cyklu Happy Fridays. Klienci indywidualni magentowego operatora mogą odebrać darmową paczkę internetową o wielkości 3 GB.

T-Mobile lubi sprawiać swoim klientom frajdę i obdarowywać ich prezentami, które powinny wywołać uśmiech na ich twarzach. Choć, jak zauważa magentowy operator, letnią porą nie brakuje powodów do radości – szum morza, śpiew ptaków i błękitne niebo nad głową – to można ją zwiększyć za pomocą darmowej paczki 3 GB do wykorzystania w kraju. Dzięki temu nie powinno zabraknąć gigabajtów na sprawdzenie atrakcji turystycznych, pobranie playlisty z hitami lata, wyznaczenie ciekawej trasy rowerowej czy znalezienie najlepszej lokalnej knajpki.

Jak włączyć darmowe gigabajty?

Bezpłatny pakiet 3 GB będzie czekać na zainteresowanych klientów indywidualnych T-Mobile przez cały najbliższy weekend, od 13 do 15 sierpnia 2021 roku, w aplikacji Mój T‑Mobile. Prezent można również odebrać poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści HF na bezpłatny numer 80800. Bonus zostanie aktywowany w ciągu 72 godzin.

Dla użytkowników MIX oraz na kartę pakiet będzie ważny przez 7 dni, natomiast osoby posiadające abonament będą mogły korzystać z prezentu do końca cyklu rozliczeniowego. Każdy klient z promocji może skorzystać tylko jeden raz.

Więcej informacji akcji Happy Fridays można znaleźć na stronie www.t-mobile.pl/pl/oferta_specjalna/happy-fridays.

