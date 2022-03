T-Mobile ochroni dane firm. Oto Disaster Recovery as a Service

T-Mobile rozszerza usługi Disaster Recovery, dając firmom możliwość skorzystania z nich w modelu as a service. Ma to zapewnić ciągłość działania biznesów, chroniąc ich dane na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń.

Disaster Recovery as a Service (DRaaS) to usługa zapasowego wirtualnego centrum danych, w ramach której T‑Mobile zapewnia możliwość awaryjnego odtworzenia firmowego środowiska VMware na georedundantnej infrastrukturze operatora. W wypadku awarii, dostęp do zreplikowanych danych możliwy będzie z infrastruktury Private Cloud lub Wirtualnego Centrum Danych T‑Mobile z opcją ich backupowania do drugiego, oddalonego o kilkaset kilometrów ośrodka operatora (DC w Warszawie i w Krakowie). Ma to zapewnić ochronę danych firmy oraz ciągłość działania biznesu nawet w sytuacji wystąpienia katastrofy naturalnej czy ataku cybernetycznego.

Jak informuje magentowy operator, przez cały czas aktywnej usługi DRaaS klient płaci jedynie za przechowywane, zreplikowane dane. Opłaty za wykorzystanie mocy obliczeniowej pobierane są wyłącznie w sytuacji wystąpienia awarii i uruchomienia procesu odzyskiwania danych.

Z rozwiązania mogą skorzystać między innymi firmy, które chcą zabezpieczyć swoje środowisko IT przed utratą danych i innymi niespodziewanymi zdarzeniami, mogącymi zaburzyć ciągłość działania biznesu. Usługa powinna się również sprawdzić jako rozwiązanie dla podmiotów, które chcą dywersyfikować swoje zasoby informatyczne tak, aby zapewnić redundancję geograficzną lub potrzebują zapasowego środowiska w celu spełnienia wymagań regulacyjnych oraz firmowej polityki bezpieczeństwa. Rozległa sieć światłowodowa T‑Mobile (ponad 25 tys. km i ponad 17 tys. punktów dostępowych w całej Polsce) pozwala na zestawienie łączy między centrami danych T‑Mobile i serwerownią klienta w niemal dowolnej lokalizacji.

Usługi Disaster Recovery as a Service dostępne są w T-Mobile z opcją doboru indywidualnych planów ciągłości działania. Definiowane są one poprzez: liczbę wykonywanych replikacji, czas ich przechowywania oraz współczynnik RPO (Recovery Point Objective), który określa dopuszczalną ilość utraconych danych i maksymalny akceptowalny czas pomiędzy wystąpieniem awarii a replikacją.

W wielu przedsiębiorstwach utrata krytycznych danych może doprowadzić do zaprzestania działalności biznesowej całej firmy – warto zatem, jak najlepiej zabezpieczyć swoje systemy informatyczne.

– zauważa T-Mobile

Więcej informacji o usługach dla biznesu oferowanych przez T‑Mobile można znaleźć pod adresem biznes.t-mobile.pl.

