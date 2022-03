Namaste Mobile: Asta-Net odpala własną telefonię komórkową

Asta-Net, dostawca usług internetowych i telewizyjnych, rusza z własną telefonią komórkową, świadczoną przy wykorzystaniu nadajników sieci Plus. W Namaste Mobile skorzystamy między innymi z technologii 5G, tam gdzie jest zasięg.

Namaste Mobile to nowy gracz na rynku telefonii komórkowej w Polsce. Usługa należąca do operatora Asta-Net działa dzięki współpracy z siecią Plus. A co oferuje? Właściciel nowej telefonii komórkowej chwali się, że Namaste Mobile to:

Elastyczna ofertę i ceny w harmonii z najlepszą jakością, w tym szeroki wachlarz pakietów internetowych do wyboru.

Standard 5G – umożliwiający szybszą transmisję danych, wydajność i stabilność połączeń, dzięki czemu korzystanie aplikacji i mediów społecznościowych na telefonie to czysta przyjemność!

Proste przeniesienie numeru – zdejmiemy Ci z głowy formalności i płynnie przeprowadzimy przez proces zmiany, a Twój numer zostanie z Tobą.

Roaming międzynarodowy jak w domu, czyli nielimitowane rozmowy i smsy oraz pakiet internetu do wykorzystania w krajach Unii Europejskiej, który pozwoli Ci pozostać w stałym kontakcie i online, swobodnie podróżując. Wygodę wszystkich usług telekomunikacyjnych na jednej fakturze u jednego operatora - ASTA-NET.

Namaste Mobile – co w zestawie?

W ofercie Namaste Mobile znaleźć możemy siedem planów abonanentowych, w tym dwa z roamingiem, które obowiązują przy zawarciu umowy na 24 miesiące. Liczyć tu możemy między innymi na nielimitowane połączenia wewnątrz sieci, a w większości przypadków również do innych. Są też pakiety internetowe o różnej wielkości, a także dostęp do 5G nawet w najtańszej ofercie. Więcej szczegółów w tabeli poniżej.

Plan Oszczędny Praktyczny Bez limitu Aktywny Aktywny+ Opłata miesięczna 9,90 zł 18,90 zł 23,90 zł 29,90 zł 64,90 zł Minuty do Namaste bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu Minuty do Asta-Net bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu Minuty do innych sieci 100 minut bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu SMS 10 50 bez limitu bez limitu bez limitu MMS brak brak brak bez limitu bez limitu Internet 2 GB 6 GB 11 GB 21 GB 100 GB + 200 GB noc Roaming brak brak brak brak brak

Plan W podróży W podróży+ Opłata miesięczna 24,90 zł 29,90 zł Minuty do Namaste bez limitu bez limitu Minuty do Asta-Net bez limitu bez limitu Minuty do innych sieci bez limitu bez limitu SMS brak bez limitu MMS brak brak Internet 2 GB 6 GB Roaming tak tak Internet w roamingu UE 2 GB 4,26 GB



Opłaty miesięczne powyżej uwzględniają 5 zł rabatu za fakturę elektroniczną. Opłata aktywacyjna wynosi 19,90 zł.

Standardowe opłaty w sieci Namaste Mobile są następujące (cennik standardowy):

minuta połączenia do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych – 0,29 zł,

SMS do krajowych sieci komórkowych – 0,19 zł,

SMS do krajowych sieci stacjonarnych – 0,30 zł,

MMS w kraju – 0,50 zł,

transmisja danych – 0,15 zł za 100 kB.

Więcej informacji o ofercie Namaste Mobile można znaleźć na stronie asta-net.pl/namaste.

