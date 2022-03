Plus rozdaje bezpłatny pakiet internetowy w roamingu dla wolontariuszy

Plus postanowił wesprzeć wolontariuszy niosących pomoc przy polsko-ukraińskiej granicy, którzy są jednocześnie abonentami tej sieci. Przebywając w tamtych rejonach otrzymają oni bezpłatny pakiet roamingowy o wielkości 500 MB.

Operator sieci Plus przygotował specjalną ofertę dla swoich abonentów, którzy działają jako wolontariusze przy granicy Polski z Ukrainą. Smartfony tych osób często łączą się z ukraińskimi sieciami komórkowymi, co może ich narazić na dodatkowe koszty. Dlatego Plus uruchomił dla takich osób specjalny, bezpłatny pakiet roamingowy o wielkości 500 MB.

Zobacz: Darmowe startery Plusa i Plusha dostępne w sklepach, salonikach i na stacjach

Zobacz: Plus sprzedaje telefony za 1 zł bez umowy. Tak pomaga uchodźcom

Pakiet 500 MB zostanie automatycznie aktywowany w chwili zalogowania się abonenta do ukraińskiej sieci komórkowej. Pakiet jest ważny jeden pełny okres rozliczeniowy. Jeśli aktywacja pakietu nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, będzie on ważny do końca najbliższego pełnego okresu.

Po wykorzystaniu pakietu transmisja danych w zostanie zablokowana do końca czasu obowiązywania pakietu. Aby ją odblokować, wystarczy wysłać SMS o treści Odblokuj Orient pod numer 8802. Odblokowanie nastąpi niezwłocznie, a ceny będą naliczane zgodnie z cennikiem posiadanej taryfy/promocji.

Promocja skierowana jest do abonentów, którzy zawarli z Polkomtelem na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Abonent”) oraz nie posiadają aktywnej usługi Bezpieczny Internet. Promocja nie obejmuje abonentów posiadających opiekuna biznesowego w Polkomtelu. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

Zobacz: Orange Polska przedłuża do końca marca obniżkę cen połączeń

Zobacz: Polskie 5G? Liczy się tylko Plus

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Pankowiec / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Plus