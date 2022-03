Zobacz, jak Orange i T-Mobile poprawiają jakość sieci przy granicy z Ukrainą

Orange i T-Mobile korzystają ze wspólnych nadajników jako NetWorkS!, mają też własne instalacje na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie instalowane są mobilne stacje sieci komórkowej.

Operatorzy uruchomili w ostatnim czasie nadajniki w Medyce i Horodle. T-Mobile zapowiada, że w ciągu nadchodzących dni uruchomi dodatkowe stacje w miejscach o największym zapotrzebowaniu na usługi.

Pomarańczowi i Magentowi uruchomili też dodatkowe warstwy pojemnościowe LTE na kilku do tej pory istniejących stacjach, aby poradzić sobie z wysokim zapotrzebowaniem na usługi transmisji danych. Orange i T-Mobile dostarczają także darmowe sieci Wi-Fi w punktach recepcyjnych – w Korczowej, Dołhobyczowie, Lubyczy Królewskiej, Medyce, Horodle i Przemyślu.

T-Mobile pokazał zdjęcia tymczasowej infrastruktury przy granicy z Ukrainą (zdjęcie otwierające i poniższe).

Podobne zdjęcia zaprezentował także rzecznik Orange, Wojtek Jabczyński, który pod fotografią mobilnej stacji bazowej napisał na Twitterze:

Kolejne zdjęcia z akcji na granicy zamieścił na TT Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

– napisał Julien Ducarroz.

For the past two weeks our reality changed dramatically. The war in Ukraine shook our world. Since the very beginning,we knew that we have to show up for our neighbours and give all the support we can,with network,facilities and supplies. #JestesmyzWami #мизвами #StandWithUkraine pic.twitter.com/U58ZMuDYaF