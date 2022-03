SMSAPI wspiera organizacje pomagające Ukrainie

Duża część pomocy dla Ukrainy to oddolne inicjatywy. Ludzie umawiają się na wspólne działania głównie przez media społecznościowe. Jest to zrozumiałe, skoro kilkanaście milionów Polaków korzysta z Facebooka. Jednak serwis ten nie był tworzony z myślą o takich zadaniach i widać, że na spontanicznie tworzonych grupach pomocowych szybko pojawia się chaos informacyjny. Przy koordynowaniu niektórych działań komunikacja mobilna bywa skuteczniejsza, bo błyskawicznie dociera do właściwego odbiorcy, co pozwala na szybkie reagowanie w niestandardowej sytuacji.

– powiedziała Maja Wiśniewska, Marketing Manager SMSAPI

Darmowy pakiet SMS-ów mogą otrzymać wyłącznie zarejestrowane organizacje pozarządowe, które chcą pomagać osobom z Ukrainy, posiadające numer NIP.

Kanał komunikacji poprzez SMS może mieć mnóstwo zastosowań. Jednym z nich jest szybka weryfikacja tożsamości podczas aktywności online. Z tej funkcji korzystają serwisy UApomoc.pl i Ukraina.Services. Oba służą do zamieszczania ogłoszeń, przede wszystkim poszukiwania ofert pomocy w związku wojną, w tym noclegu, transportu czy tłumaczenia na polski. Ich autoryzacja odbywa się właśnie za pomocą wiadomości SMS z kodem do pisania na stronie, a obsługę ich wysyłek wzięło na siebie SMSAPI.

Organizacje korzystające ze wsparcia SMSAPI wykorzystują wysyłki SMS również do informowania swoich wolontariuszy o zbiórkach czy i zapraszania członków na wydarzenia charytatywne na rzecz Ukrainy. Organizacje, które nawiązują współpracę z SMSAPI, aby wykorzystać komunikację mobilną do pomocy uchodźcom, zazwyczaj po raz pierwszy korzystają z masowych wysyłek SMS. Gliwicka firma ma doświadczenie w relacjach z organizacjami i samorządami. Od kilku lat z jej narzędzi korzysta między innymi Urząd Miasta Katowice. Każdy może bezpłatnie subskrybować SMS-y z powiadomienia z kluczowymi informacjami dla mieszkańców.

SMS działa na praktycznie każdym modelu telefonu, do jego dostarczenia nie jest konieczny dostęp do Internetu. Dociera do odbiorcy w zaledwie kilka sekund i jest też szybko odczytywany. Czyni to SMS dobrym rozwiązaniem na czas kryzysu, gdy błyskawicznie chcemy dotrzeć do dużych grup odbiorców.