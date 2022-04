T-Mobile: odbierz zniżkę teraz, docenisz ją w wakacje

T-Mobile ruszył z kolejną odsłoną akcji „Dobrze, że jesteś”. Tym razem operator proponuje zniżkę na zakupy w American Tourister. To dobra okazja, by się wyekwipować na wakacje.

Przed nami majówka, wakacje i wiele okazji do odkrywania nowych miejsc. Aby wyruszyć w podróż, najpierw dobrze się jednak spakować. Najlepiej wygodnie, w funkcjonalne walizki oraz plecaki

– zachwala T-Mobile.

Dla indywidualnych klientów T-Mobile, którzy chcieliby uzupełnić swój asortyment podróżny, magentowy operator przygotował zniżkę 20% na wszystkie produkty w sklepie American Tourister. Prezent można odebrać od piątku 8 kwietnia do wtorku 12 kwietnia w aplikacji „Mój T-Mobile”.

Zobacz: T-Mobile – 1200 GB internetu z bonusem w sklepie sieci Żabka

W sklepie T-Mobile można kupić na przykład walizki lotnicze w szerokiej gamie kolorów albo torby i plecaki, które umożliwią łatwy transport laptopa.

Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy między 8 a 12 kwietnia zalogować się do aplikacji „Mój T-Mobile”, gdzie czeka kod rabatowy. Obowiązuje on na wszystkie produkty dostępne na stronie https://www.americantourister.pl. Bonus jest ważny do 20 kwietnia i aktywuje się po wpisaniu go, gdy produkt znajduje się już w koszyku.

Z promocji mogą skorzystać zarówno abonamentowi klienci T-Mobile (T, T DATA, Rodzina), jak i posiadacze oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix).

Zobacz: T-Mobile: kup smartfon z nielimitowanym Internetem 5G, a drugi dostaniesz gratis

Zobacz: T-Mobile daje 555 GB na start w Heyah na kartę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T-Mobile, Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile Polska