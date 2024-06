Samsung da Ci nawet 1000 zł. Sprawdź, co musisz zrobić

Już 10 lipca Samsung zaprezentuje swoje najnowsze produkty. Z tej okazji można wziąć udział w specjalnej akcji promocyjnej, dzięki której można zdobyć nawet 1000 zł na ich zakup.

To już oficjalna wiadomość: 10 lipca 2024 roku, o godzinie 15:00, wystartuje w Paryżu wydarzenie Galaxy Unpacked. Podczas niego Samsung zaprezentuje swoje najnowsze produkty, wśród których mają się znaleźć:

składane smartfony Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6 ,

i , inteligentny pierścień Galaxy Ring ,

, zegarki Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra ,

i , słuchawki douszne Galaxy Buds3 i Galaxy Buds3 Pro.

Po premierze ruszą przedsprzedaże, w ramach których będzie można liczyć na dodatkowe korzyści ze strony Samsunga. Ale z promocji można skorzystać już teraz.

Zarejestruj się i zyskaj do 250 zł

Aby zdobyć pierwszą niespodziankę, przygotowaną przez Samsunga, wystarczy wypełnić formularz, do którego dostęp można uzyskać pod tym adresem. W zamian można zyskać kod rabatowy uprawnia do zniżki na przedsprzedażowe produkty: 250 zł, 200 zł lub 100 zł, w zależności od urządzenia Galaxy. Pula użyć kodów jest ograniczona do 4000. Warto więc się pospieszyć.

Wygraj 1000 zł na zakup premierowego produktu

Druga niespodzianka czeka na osoby kreatywne. Wystarczy wziąć udział w konkursie i odpowiedzieć w maksymalnie 1000 znaków na pytanie:

Jak nowy, składany smartfon z Galaxy AI pomoże spełnić Twoje marzenia?

Do wygrania jest 10 voucherów o wartości 1000 zł na zakup premierowych Galaxy w sklepie na samsung.pl. Szczegóły w regulaminie.

