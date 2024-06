Nowe zegarki i słuchawki Samsunga paradują na oficjalnych renderach

Odliczamy dni do wydarzenia Galaxy Unpacked, podczas którego Samsung zaprezentuje swoje najnowsze produkty. Zanim to nastąpi, niektóre z nich możemy obejrzeć na wyciekłych właśnie oficjalnych renderach. Chodzi o zegarki i słuchawki.

Samsung Galaxy Watch7

Znany leaker Evan Blass opublikował w serwisie X wysokiej jakości rendery przedstawiające nadchodzące produkty Samsunga, zegarki Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra oraz słuchawki Galaxy Buds3. Pierwsze z wymienionych urządzeń nie powinno nikogo zaskoczyć, ponieważ wygląda tak samo, jak ubiegłoroczny Samsung Galaxy Watch6. Liczyć można za to na nową wersję kolorystyczną, oliwkowo-zieloną.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Nowością w kolekcji Samsunga będzie niewątpliwie zegarek Galaxy Watch Ultra. Urządzenie ma bardziej kwadratowy kształt, choć wciąż z okrągłym ekranem. Gdy pierwszy raz projekt tego urządzenia wyszedł na światło dzienne, wydawał się dziwny. Gdy patrzę na te rendery teraz, nadal uważam, że coś tu jest nie tak. Nie mogę się doczekać, by to urządzenie zobaczyć na żywo. Kto wie, może się do niego przekonam.

Poza kształtem, dużą nowością w tym modelu jest trzeci przycisk. Z jego pomocą szybko skorzystamy z wybranych funkcji, być może też z tych "ultra", których jeszcze nie znamy. Wiemy natomiast, że Samsung Galaxy Watch nie będzie tani. Plotki sugerują, że będzie trzeba za niego zapłacić około 700 dolarów (ponad 2800 zł). Polska cena zapewne będzie jeszcze wyższa.

Samsung Galaxy Buds3

Dużą metamorfozę przejdą kolejne słuchawki Samsunga, model Galaxy Buds3. Teraz będą one podobne do dousznych słuchawek Apple'a. Koreańczycy odgapili od Amerykanów nawet to, że słuchawki Pro mają gumową końcówkę części dousznej, a wersja standardowa nie. Czy tak będzie w rzeczywistości, wkrótce się dowiemy.

Do premiery coraz bliżej

Nowe zegarki i słuchawki Samsunga zobaczymy podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, które odbędzie się 10 lipca 2024 roku w Paryżu. Swoją premierę mają mieć wtedy:

składane smartfony Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6 ,

i , inteligentny pierścień Galaxy Ring ,

, zegarki Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra ,

i , słuchawki douszne Galaxy Buds3 i Galaxy Buds3 Pro.

MediaMarkt kusi gotówką

Premiera nowych produktów przed nami, ale w mediach społecznościowych można już zobaczyć reklamę MediaMarkt Polska, który kusi zniżką 250 zł na najnowsze urządzenia Galaxy. Wystarczy zapisać się do myMediaMarkt.

