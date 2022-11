Orange z ofertę tygodnia. Tym razem taniej kupisz zestaw Samsung

W Orange ruszyła nowa oferta tygodnia. Przez najbliższe kilka dni taniej można kupić zestaw złożony ze składanego smartfonu Samsung Galaxy Z Flip4 oraz zegarka Galaxy Watch4.

Samsung Galaxy Z Flip4 to jeden z najpopularniejszych składanych smartfonów na świecie. Urządzenie oferuje świetne wyposażenie i wydajność, zapewniając przy tym kompaktową konstrukcję, szczególnie po złożeniu. Z kolei Galaxy Watch4 to jeden z pierwszych inteligentnych zegarków Samsunga, będących efektem porzucenia systemu Tizen na rzecz przygotowanego wspólnie z firmą Google oprogramowania bazującego na Wear OS 3.

Zestaw Samsunga w ofercie tygodnia Orange

Najnowsza oferta tygodnia, która obowiązuje od dzisiaj do 16 listopada 2022 roku (do końca dnia), obejmuje smartfon Galaxy Z Flip4 5G 512 GB oraz zegarek Samsung Galaxy Watch4 44 mm eSIM. Sprzęt ten możemy kupić z pomarańczowym abonamentem, na przykład w Planie M (60 zł miesięcznie z rabatami) zapłacimy 1 zł na start i 36 rat po 151 zł. Da to łącznie 504 zł oszczędności.

Jeśli zdecydujemy się na zakup powyższego zestawu bez abonamentu, w ratach 0%, co miesiąc zapłacimy 151,39 zł (36 rat). w tym przypadku całkowity koszt zakupu będzie o 550 zł mniejszy niż zwykle.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange