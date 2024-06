Ruszył Samsung Festiwal. Okazje czekają do 16 czerwca

Samsung wystartował z nową akcją, która może zainteresować fanów marki, planujących zakup nowego smartfon Galaxy, telewizora albo sprzętu AGD. Ruszył Samsung Festiwal.

Do 16 czerwca w sklepie na samsung.pl i w aplikacji mobilnej Samsung Shop trwa Samsung Festiwal. To okazja do nabycia urządzeń marki w atrakcyjnych cenach i skorzystania ze specjalnych zniżek i bezpłatnych usług.

Odwiedzając do 16 czerwca stronę samsung.pl można skorzystać z festiwalowej oferty Programu Samsung Rewards i odzyskać zwrot w postaci nawet 7% wartości zakupów. Oddając swój dotychczasowy sprzęt AGD, uczestnicy Samsung Festiwal zyskują 10% zniżki na zakup nowego sprzętu w ramach Programu Odzysk, korzystając przy okazji z darmowej usługi wniesienia i instalacji nowego sprzętu.

Samsung Festiwal – czym kusi producent?

Samsung przygotował wiele okazji ze zniżkami i dodatkowymi usługami, a jako najciekawsze poleca:

Promocyjne ceny: można kupić smartfony, na przykład Samsung Galaxy S23 Ultra za 4499 zł, tablety, zegarki, słuchawki, a także monitor gamingowy Odyssey G5 czy telewizor Smart TV 55” OLED 4K w niższej cenie.

można kupić smartfony, na przykład Samsung Galaxy S23 Ultra za 4499 zł, tablety, zegarki, słuchawki, a także monitor gamingowy Odyssey G5 czy telewizor Smart TV 55” OLED 4K w niższej cenie. Program Samsung Rewards: zwrot do 7% wartości zamówienia. Program ma trzy poziomy członkostwa, z coraz większymi korzyściami na każdym poziomie.

zwrot do 7% wartości zamówienia. Program ma trzy poziomy członkostwa, z coraz większymi korzyściami na każdym poziomie. Darmowa usługa wniesienia i instalacji: można skorzystać z bezpłatnej usługi wniesienia i instalacji urządzeń AGD i telewizorów, oszczędzając dodatkowe środki.

można skorzystać z bezpłatnej usługi wniesienia i instalacji urządzeń AGD i telewizorów, oszczędzając dodatkowe środki. Program OdZysk: oddając stare urządzenie AGD, można otrzymać 10% zniżki na zakup nowego sprzętu.

oddając stare urządzenie AGD, można otrzymać 10% zniżki na zakup nowego sprzętu. Zniżka dla nowych użytkowników aplikacji Samsung Shop: po jej pobraniu można liczyć na 5% zniżki na pierwsze zakupy.

Samsung Festiwal trwa do 16 czerwca. Więcej informacji oraz aktualne festiwalowe oferty można znaleźć na https://www.samsung.com/pl/offer/samsung-festival.

Zobacz: Sony szaleje z cashbackiem za telewizory. Zwrot do 3000 zł

Zobacz: x-kom szaleje. Porządny laptop z ekranem OLED na każdą kieszeń

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung