x-kom szaleje. Porządny laptop z ekranem OLED na każdą kieszeń

Jeśli poszukujesz filigranowego laptopa do pracy biurowej i multimediów, który cechuje się funkcjonalnościami klasy premium, a nie kosztuje fortuny, to x-kom ma coś dla Ciebie.

Kiedy ekrany OLED trafią w końcu to laptopów? – to pytanie zadawał sobie chyba każdy, kto choć raz miał przyjemność widzieć głębokie czernie i nasycone kolory takich wyświetlaczy w smartfonach. Dobra wiadomość jest taka, że ostatnio trafiają coraz częściej i to także do modeli, na które pozwolić sobie mogą nie tylko najbogatsi.

Jednym z nich jest tegoroczny Huawei MateBook 14, następca jednego z najlepiej sprzedających się laptopów w Polsce. Teraz z 14,2-calową matrycą OLED o rozdzielczości 2880x1920 i odświeżaniu 120 Hz.

Podobnie jak poprzednik, nowy MateBook 14 to przedstawiciel segmentu wielozadaniowych laptopów ultramobilnych. Bazuje na bryle o wymiarach 313 x 227 x 14,5 mm i ma masę 1,31 kg. Mimo to do środka upchano naprawdę sensowne komponenty, w tym procesor Intel Core Ultra 5 125H, 16 GB RAM i pamięć masową 512 GB, a także Wi-Fi 6.

Jak na swoją kategorię wagową, laptop ma ponadto całkiem pokaźny zestaw portów. Są to: USB 3.2 Gen 1, USB typu C z DisplayPort i Power Delivery 65 W, HDMI oraz audio. Pracuje zaś pod kontrolą systemu Windows 11 Home.

Teraz najlepsze – cena. Huawei MateBook 14 nominalnie kosztuje 4499 zł, co jak na tę kategorię sprzętu i tak jest ceną bardzo sensowną. Tymczasem w aktualnej promocji w sklepie x-kom kupicie go jeszcze taniej, bowiem za 3999 zł. W komplecie z zasilaczem oraz 3-letnią gwarancją.

Źródło zdjęć: Magda Wygralak / Shutterstock

Źródło tekstu: x-kom, oprac. własne