Nowy format reklamy nadciąga. Nie opędzisz się

Mogłoby się wydawać, że skoro algorytmy sztucznej inteligencji nie posiadają komponentu emocjonalnego, to zawsze będą możliwie obiektywne. Teoretycznie tak, ale tylko do czasu, gdy w grę wejdą treści reklamowe.

Microsoft oficjalnie potwierdza, że jego Bing Chat, oparty na modelu językowym GPT-4, w wybranych odpowiedziach zawiera reklamy. Co prawda spekulowano na ten temat już w momencie startu usługi, ale dopiero teraz włodarze spółki z Redmond formalnie potwierdzają przypuszczenia.

Na razie nie określono, jak często rzeczone reklamy będą wyświetlane, ale już teraz widać pierwsze przykłady, z promowaniem konkretnych ofert e-commerce na czele.

Yusuf Mehdi, wiceprezes Microsoftu, w poście na blogu uspokaja, że firma dąży do znalezienia „równowagi” między reklamami a treściami organicznymi. Jak dodaje, część zysków trafi przy tym do wydawców, których treści doprowadziły do wygenerowania przez bota danej odpowiedzi.

