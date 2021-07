Nie logujesz się długo na pocztę? Zobacz, co możesz stracić

Większość z nas posiada co najmniej jedno konto poczty e-mail. Mamy też takie konta, o których nie pamiętamy. Co się z nimi dzieje, gdy ich nie używamy? Możemy stracić całą zgromadzoną tam zawartość.

E-mail jest potrzeby do korzystania z wielu usług internetowych, zakładania kont w mediach społecznościowych, zakupów online oraz korespondencji. Wiele osób ma często więcej niż jedno konto poczty elektronicznej, co nie oznacza, że korzystają ze wszystkich. Nieużywane konto może w końcu zostać zlikwidowane.

Nie logujesz się, możesz stracić

Usługodawcy poczty elektronicznej często zastrzegają w swoich regulaminach możliwość usunięcia nieaktywnych kont. Regulamin akceptujemy w chwili założenia konta pocztowego. Usunięcie konta następuje po określonym czasie braku aktywności ze strony użytkownika. Brak aktywności to w praktyce brak logowania się na konto. Skutkiem usunięcia konta jest brak dostępu do skrzynki pocztowej i do wszystkich treści, które w niej były.

Niekontrolowana utrata dostępu do własnej poczty to także inne konsekwencje. Możemy stracić nie tylko dostęp do otrzymanych wiadomości, ale i możliwość korzystania z konta na portalu społecznościowym, z którym powiązane było konto pocztowe.

Zdarza się, że skrzynkę poczty elektronicznej założyliśmy wyłącznie na potrzeby logowania się na portalach społecznościowych. Na co dzień z niej nie korzystamy. Jeśli przy zakładaniu konta w social mediach nie podamy alternatywnego adresu, z którego również będziemy mieli dostęp do tego konta, to w momencie automatycznego zamknięcia skrzynki e-mail możemy utracić również dostęp do konta społecznościowego i jego zawartości. Dlatego powinniśmy co jakiś czas logować się na naszą skrzynkę poczty e-mail, aby nie została automatycznie wyłączona.

Aktywność to podstawa

Usługodawcy poczty elektronicznej informują, co należy zrobić, aby uchronić się przed automatycznym usunięciem konta poczty elektronicznej. Najczęściej wystarczy zalogować się na swoją skrzynkę raz na jakiś czas. A o czym informują usługodawcy najpopularniejszych w Polsce serwisów w swoich regulaminach? Odpowiedzi poniżej.

Gmail:

Jeśli nieaktywność w Gmailu, na dysku Google (w tym w dokumentach, arkuszach, prezentacjach, rysunkach, formularzach, jamboard i witrynach Google) lub w zdjęciach trwa już 2 lata, Google może usunąć wszystkie dane z usługi. Wcześniej otrzymasz odpowiednią informację mailem oraz powiadomienia w usługach Google. Usługodawca będzie starał się z Tobą skontaktować, co najmniej 3 miesiące przed planowanym usunięciem treści. Aby zapobiec usunięciu treści - wykaż się aktywnością w danej usłudze.

Jeśli na przykład od 2 lat nie korzystasz z usługi Zdjęcia, ale za to regularnie wchodzisz na Dysk i pocztę Gmail, usunięta zostanie wyłącznie zawartość usługi Zdjęć Google. Treści przechowywane w Gmailu i na Dysku (w tym w plikach dokumentów, arkuszy, prezentacji, rysunków, formularzy i jamboard) nie zostaną usunięte (jeśli wykazujesz aktywność w tych usługach).

Więcej na temat polityki Google w sprawie braku aktywności użytkowników znajdziesz pod tym adresem.

Onet (m.in. op.pl, onet.pl, onet.eu):

Usunięcie nieaktywnego konta wraz z zawartością może nastąpić w przypadku braku aktywności powyżej 12 miesięcy. By być aktywnym wystarczy zalogować się i skorzystać z poczty w ciągu tego czasu.

Więcej informacji o postępowaniu tego usługodawcy w przypadku braku aktywności użytkownika znajdziesz w regulaminie (pkt. 7, art. 7.3, ust. i).

o2 (o2.pl, tlen.pl, go2.pl i prokonto.pl):

Usunięcie nieaktywnego konta wraz z zawartością może nastąpić w przypadku, gdy w ciągu 60 dni nie nastąpiło przynajmniej jedno logowanie na to konto lub logowanie związane z korzystaniem z innych usług świadczonych przez usługodawcę, które wymagają podania loginu i hasła stosowanego przez użytkownika do logowania do usługi poczty elektronicznej.

Więcej informacji o postępowaniu usługodawcy w przypadku braku aktywności użytkownika znajdziesz w regulaminie (Rozdział II, art. 24).

WP.pl:

Usunięcie konta wraz z zawartością następuje w momencie braku zalogowania do swojego konta przez 180 dni.

Więcej informacji o postępowaniu usługodawcy w przypadku braku aktywności użytkownika znajdziesz w regulaminie (pkt. IV, art. 3, ust. b).

Jeśli zależy Ci na dostępnie do konta, warto co jakiś czas się na nie logować.

Zobacz: Google doda do Gmaila uwierzytelnione logo marki

Zobacz: Kupujesz na AliExpress? Poczta Polska doliczy 8,50 zł do każdej przesyłki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: geralt / Pixabay, Cyfryzacja KPRM

Źródło tekstu: Cyfryzacja KPRM