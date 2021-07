Google doda do Gmaila uwierzytelnione logo marki

Google niedługo doda nową funkcję do Gmaila. Będzie to uwierzytelnione logo marki, dzięki czemu odbiorcy e-maili będą mogli lepiej zweryfikować korespondencję przychodzącą od oznaczonych nim firm lub organizacji.

Uwierzytelnione logo marki w Gmailu to funkcja zabezpieczająca, która została po raz pierwszy ogłoszona już rok temu. Teraz Google zamierza ją w końcu udostępnić, co ma nastąpić w najbliższych tygodniach.

Zobacz: Google wprowadza do Polski usługę YouTube Shorts

Zobacz: Google Play poszedł po rozum i ucywilizuje pobieranie

Nowe rozwiązanie jest oparte na standardzie Brand Indicators for Message Identification (BIMI). Gdy firma lub organizacja, która została zweryfikowana przez Google, wyśle do kogoś wiadomość e-mail uwierzytelnioną przy użyciu standardu DMARC, w skrzynce odbiorczej pojawi się jej uwierzytelnione logo. Ma to zmniejszyć prawdopodobieństwo otwarcia wiadomości otrzymanej od przestępcy, który podszywa się pod znaną markę na przykład w celu kradzieży naszych danych lub pieniędzy.

Jak podaje gigant z Mountain View, firmy lub organizacje, które uwierzytelnią swoje e-maile za pomocą Sender Policy Framework (SPF) lub Domain Keys Identified Mail (DKIM) i wdrożą standard DMARC, mogą wysłać do firmy Google swoje logo zawierające znaki towarowe dodane za pomocą certyfikatu Verified Mark Certificate (VMC). Po procesie weryfikacji, Gmail zacznie wyświetlać logo w miejscu na awatar.

Użytkownicy Gmaila nie będą musieli podejmować żadnych działań, by zobaczyć uwierzytelnione logo marki, od której otrzymają wiadomość e-mail.

Zobacz: WhatsApp nareszcie z wyczekiwaną funkcją, ale jest haczyk

Zobacz: Huawei rozpoczął wysyłanie HMS Core 6.0. Większe bezpieczeństwo i optymalizacja

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: The Verge, Google