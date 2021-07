Huawei rozpoczął wysyłanie HMS Core 6.0. Większe bezpieczeństwo i optymalizacja

Huawei ruszył już z wysyłką swojego najnowszego oprogramowania dla smartfonów z Androidem - HMS Core 6.0. Aktualizacja zapewnia urządzeniom bez usług Google’a szybsze działanie i większe bezpieczeństwo.

Huawei ogłosił premierę swojego oprogramowania Huawei Mobile Services Core 6.0 (HMS Core 6.0) miesiąc temu, zapowiadając, że wkrótce zacznie je udostępniać użytkownikom. Jak donosi serwis Huawei Central, taka wysyłka już ruszyła, chociaż źródło nie podaje rynków, na których to nastąpiło. Należy spodziewać się jednak, że lada dzień Huawei ogłosi oficjalnie, że HMS Core 6.0 jest już dostępne, a aktualizację dostaną także użytkownicy w Polsce.

Aktualizacja HMS Core 6.0 będzie dostępna w AppGallery, a niecierpliwi już teraz mogą pobrać HMS Core 6.0.0.306 w pliku APK, ale instalując to wyłącznie na własną odpowiedzialność (nie zalecamy tego).

Opis aktualizacji do HMS Core 6.0 w AppGallery niewiele mówi o korzyściach, jakie przynosi nowe oprogramowanie. Producent wspomina o optymalizacji systemu, co powinno zapewnić szybsze i bezbłędne działanie urządzeń. Druga zmiana to zwiększone bezpieczeństwo. Huawei obiecuje także, że HMS Core 6.0 uprości pracę programistom.

HMS Core 6.0 to oprogramowanie przeznaczone dla smartfonów i tabletów z Androidem bez usług Google'a: a więc na przykład telefonów Huawei Mate 40, P40 i Mate 30, serii Y6p, Y5p i P Smart 2021, składanego Mate’a Xs, a także tabletów – MatePad, MatePad Pro, MatePad T10, MatePad T10s i MatePad T8. Dzięki HMS Core na tych urządzeniach można uruchomić aplikacje i usługi działające w ekosystemie Huawei, z chmurowymi, lokalizacyjnymi i finansowymi włącznie.

HMS Core 6.0 został zapowiedziany na Huawei Developer Day w Pekinie miesiąc temu, wtedy też producent pochwalił się, że liczba zarejestrowanych deweloperów tworzących aplikacje HMS przekroczyła już 4 miliony, zaś liczba aplikacji HMS wynosi ponad 134 tysiące.

