Huawei szykuje smartfon z aparatem pod wyświetlaczem

Huawei zamierza dołączyć do ZTE i też pracuje nad telefonem z aparatem zintegrowanym z wyświetlaczem. Tak wynika z najnowszych wieści z Chin.

Huawei ostatnio skupia się na innych rynkach niż smartfony, nie znaczy to jednak, że nie pracuje nad niczym ciekawym. Z dokumentów złożonych do chińskiego urzędu zajmującego się własnością intelektualną wynika, że Huawei pracuje nad nowym średniopółkowcem. Nowy telefon firmy Huawei ma być o tyle ciekawy, że będzie miał aparat zintegrowany z wyświetlaczem. Obecnie jedyny taki telefon dostępny w sprzedaży należy do ZTE. To jak widać kolejna rzecz, która połączy obie te firmy. Obaj producenci zajmują się infrastrukturą sieci i są odpowiednio największym i czwartym największym producentem w tej dziedzinie. To tez powód, dla którego obie firmy mają spore problemy z USA.

Huawei nie jest jednak jedynym producentem, który pracuje nad tego typu urządzeniem. W tym gronie są też chiński Oppo oraz koreański Samsung. Wszystkie te urządzenia powinny pojawić się jeszcze w tym roku. Nie wiemy jednak jakiej specyfikacji spodziewać się po Huaweiu - z projektów wynika, że będzie on podobny do Honora X20 SE.

Źródło zdjęć: pixabay

Źródło tekstu: lets go digital,wł