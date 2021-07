Google Play poszedł po rozum i ucywilizuje pobieranie

Google Play na Androidzie 12 uśmiechnie się do wszystkich raptusów i umożliwi rozgrywkę w wybrane gry jeszcze przed ukończeniem pobierania. Podobnie jak od dawna potrafią to konsole czy pecety i bez dotychczasowych, restrykcyjnych ograniczeń.

Chyba nikt nie lubi czekać, a jeszcze bardziej czekać wtedy, gdy od celu dzieli nas dosłownie jeden krok. Tak też bywa z pobieraniem gier: rachunek opłacony, tytuł w bibliotece, ale jeszcze trzeba wycierpieć ten diabelski download. A tu, psia krew, jakiś uciemiężony świat czeka na ratunek.

Działając na sprzęcie stacjonarnym, czy to pecetach czy konsolach, platformy dystrybucyjnie znalazły na to prosty sposób. Pobierając pliki gry według narzuconej hierarchii, mogą zassać priorytetem określony fragment historii, na przykład prolog, by umożliwić zabawę jeszcze przed ukończeniem pełnej instalacji. A co w przypadku Androida? Niebawem dokładnie to samo!

Od pewnego czasu wiemy już, że Android 12 otrzyma zupełnie nowy system plików, zwany dość rzeczowo przyrostowym. W dużym skrócie, system ten umożliwi bardzo elastyczną nadbudowę plików. Nawet wtedy, gdy mowa o aktualnie wykonywanych binarkach.

I tak, dobrze zgadujecie. Jak ujawniono na poniedziałkowym Android Developers, wraz z dwunastą wersją tego OS-u Sklep Play wzorem pecetów i konsol będzie pobierać gry w modelu hierarchicznym. Na przykładzie Touchgrind BMX, ważącego 127 MB, pokazano, jak funkcja działa w praktyce. A działa tak, że prezenter mógł ruszyć do akcji już przy 30 proc. na pasku pobierania.

Google nie pierwszy raz eksperymentuje z przyśpieszeniem uruchamiania pobieranych gier, ale dotąd wiązało się to z surowymi obostrzeniami. Od 2018 roku w sklepie dostępna jest funkcja Aplikacji błyskawicznych, pozwalająca rozpocząć zabawę natychmiastowo. Warunkiem jest jednak podzielenie produkcji przez dewelopera na paczki nie większe niż 10 MB, przy jednoczesnym zapewnieniu każdej z nich całkowitej autonomii, czyli mówiąc wprost, możliwości samodzielnego działania bez względu na pozostałe fragmenty.

Tymczasem Play-as-you-Download, jak brzmi nazwa nowego rozwiązania w oryginale, ma być niemalże bezobsługowe. Deweloper tworzy binarki jak zazwyczaj, a resztą zajmą się system i apka sklepu.

Źródło zdjęć: Unsplash (Muhannad Ajjan)

Źródło tekstu: Google, oprac. własne