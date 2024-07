Ruszyła wakacyjna wyprzedaż smartfonów. Nawet 400 zł taniej

Plus rozpoczyna wakacyjne wyprzedaże. Można upolować trzy interesujące smartfony, a zniżki sięgają nawet 400 zł.

W organizowanej przez Plus wakacyjnej wyprzedaży od 10 lipca do 20 sierpnia można kupić wybrane smartfony nawet do 400 zł taniej. W obniżonych cenach oferowane są modele: Samsung Galaxy A35 5G, Motorola Edge 40 Neo 5G oraz Xiaomi Redmi Note 13 5G.

W wakacyjnej wyprzedaży Plusa – pod Na Wszelkie Okazje – smartfony oferowane są taniej bez względu na to, czy wybierzemy opcję z abonamentem, czy bez.

Smartfony dostępne w promocji Na Wszelkie Okazje:

Więcej informacji na temat wyprzedaży można znaleźć na stronie https://www.plus.pl/wyprzedaz.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak (Telepolis.pl), Plus

Źródło tekstu: Plus