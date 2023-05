Play obniża ceny. Są perełki dla oszczędnych

Play ruszył z kolejną odsłoną akcji Smart Days, podczas której operator oferuje wybrane smartfony taniej. Tym razem zniżką objętych jest sześć urządzeń, a wśród nich całkiem interesujące telefony dla oszczędnych.

Smart Days to cykliczna akcja, podczas której Play proponuje wybrane smartfony taniej. Obniżki są różne, poprzednio sięgały nawet 1300 zł, choć tym razem można zaoszczędzić maksymalnie 250 zł, co też jest kwotą nie do wzgardzenia. Jaki jest haczyk? Podczas Smart Days tańsze smartfony oferowane są w abonamencie, za to nie zmieniają się ich ceny bez umowy.

Od dziś Play będzie więc zachęcał do jej podpisania lub przedłużenia, proponując następujące telefony i zniżki:

Zniżki dotyczą różnicy między telefonami w promocji a tymi bez umowy i bez promocji. Podane ceny dotyczą polecanego przez operatora Planu M za 65 zł i wyższych taryf. Telefony można kupić na stronie promocji https://www.play.pl/dlaciebie/sklep/smart-days, choć brakuje na niej jeszcze zapowiadanej na blogu Play Motoroli Moto G42.

Operator zachęca też do skorzystania z innych zniżek i okazji, dostępnych w sklepie Play. Firma Realme do każdego zakupionego modelu Realme 10 proponuje dodatkowy rok darmowej gwarancji, dzięki czemu łącznie obowiązuje ona przez 3 lata. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą rzadziej wymieniać telefon i zapewnić sobie spokój ducha na wypadek wad produkcyjnych.

Samsung z kolei kusi klientów kolejnymi odsłonami programu cashback – czyli po kupnie produktu klienci mogą otrzymać zwrot. I tak przy zakupie:

smartfonów z rodziny Galaxy S23 – nabywca otrzyma nawet do 700 zł do wykorzystania w aplikacji Portfel Google (trwa do 18 czerwca),

– nabywca otrzyma nawet do 700 zł do wykorzystania w aplikacji Portfel Google (trwa do 18 czerwca), zegarków Galaxy Watch5 / Galaxy Watch5 Pro – nawet 600 zł (trwa do 4 czerwca),

– nawet (trwa do 4 czerwca), słuchawek Galaxy Buds2 – 250 zł (trwa do 11 czerwca).

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Play