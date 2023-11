Play odcina prąd. Z tej aplikacji już nie skorzystasz

Play sukcesywnie rebranduje lub likwiduje usługi, których nazwy sugerują przynależność do przejętego UPC Polska. Taki los wkrótce czeka użyteczną aplikację UPC Connect.

Klienci UPC Polska, którzy korzystali z dostępu do Internetu za pośrednictwem tego operatora, mogli korzystać z aplikacji UPC Connect. To mobilne narzędzie, dostępne w sklepach Google Play (Android) czy App Store (iOS), dzięki któremu można było zarządzać modemami Connect Box lub Giga Connect Box.

Jak możemy przeczytać w opisie aplikacji w App Store, dzięki niej użytkownik:

sprawdzi, jakie urządzania korzystają z jego sieci,

udostępni i wstrzyma działanie Wi-Fi dla konkretnego urządzenia,

zmieni nazwę i hasło swojej sieci Wi-Fi,

znajdzie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o usługach UPC,

w łatwy sposób zainstaluje urządzenie Wi-Fi Booster,

na wyjeździe sprawdzi, gdzie może podłączyć się do hotspotów UPC Wi-Free, aby zyskać bezpłatny dostęp do nielimitowanego Internetu.

Play wyciąga wtyczkę z UPC Connect

Jak informują Wirtualnemedia.pl, usługa UPC Connect będzie działać tylko do końca grudnia 2023 roku. Informację tę potwierdzają konsultanci z infolinii Play, a klienci przejętego UPC Polska są o tym informowani za pomocą korespondencji elektronicznej i pocztowej. Zmiana nie pozwala jednak na bezkarne rozwiązanie umowy przed końcem okresu zastrzeżonego.

Czy to oznacza, że osoby wciąż korzystające z modemów UPC Connect i Giga UPC Connect, nie będą mogły nimi zarządzać? Oczywiście nie. Wciąż można się zalogować do panelu sterowania modemu za pomocą przeglądarki internetowej, wpisując w niej adres 192.168.0.1. Domyślne hasło potrzebne do jego uruchomienia znajduje się na naklejce pod modemem.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, App Store

Źródło tekstu: App Store, Play, Wirtualnemedia.pl