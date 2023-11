Play wyłącza znaną usługę. Klienci korzystali z niej za darmo

Play przygotował „świąteczny prezent” dla użytkowników Internetu UPC, których przejął razem z operatorem. Polega on na wyłączeniu bezpłatnej usługi, która dawała dostęp do globalnej sieci również poza domem.

Jedną z usług oferowanych przez UPC Polska, było Wi-Free. Dzięki niej abonenci Internetu tego operatora mogli skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu również poza własnym domem, jeśli tylko znaleźli się w zasięgu dowolnego routera UPC, na którym była włączona opcja Wi-Free. By z tego skorzystać, wystarczyło połączyć się z siecią UPC Wi-Free oraz zalogować się tymi samymi danymi, których się używało do logowania w Moim UPC.

Play wyłącza darmową usługę

Fioletowy operator wysyła do abonentów UPC wiadomości, w których informuje o wyłączeniu usługi Wi-Free. Koniec funkcjonowania tej sieci ma nastąpić 15 grudnia 2023 roku – dowiedziały się WirtualneMedia.pl. Play swoją decyzję tłumaczy między innymi zmianami na rynku telekomunikacyjnym, które dokonały się w ostatnich latach.

WI-Free zostało uruchomione w 2014 roku, kiedy powszechność i prędkość Internetu mobilnego była zdecydowanie inna, niż teraz. Obecnie oferowane usługi dostępu do Internetu mobilnego znacznie przewyższają standard i parametry rozwiązania wprowadzonego prawie dziesięć lat temu.

– przekazało biuro prasowe Play

Warto również w tym miejscu dodać, że usługa Wi-Free była realizowana za pomocą routerów UPC Polska. Teraz te urządzenia są powoli wymieniane na sprzęt Play, do czego Fioletowi sami namawiają.

Czy można zerwać umowę?

Pozostaje jeszcze kwestia tego, czy zapowiadana przez Play zmiana może stanowić podstawę do wcześniejszego rozwiązania umowy na Internet UPC bez płacenia "kary umownej", wynikającej z kontraktu terminowego. Operator twierdzi, że nie, ponieważ dostęp do Wi-Free był darmowy i nie był gwarantowany w zapisach umowy.

