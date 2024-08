Polacy na wakacjach – gdzie wyjeżdżają i jak oszczędzają?

Półmetek wakacji już za nami, więc czas na małe podsumowanie, którego dokonał pomarańczowy operator. Orange sprawdził, gdzie Polacy wyjeżdżają najczęściej i z jakich ofert korzystają podczas wakacyjnych podróży.

Wakacje to czas, gdy wielu Polaków decyduje się na zagraniczne podróże, szukając odpoczynku i nowych doświadczeń. Tegoroczne trendy wyjazdowe wśród klientów Orange Polska wskazują na kilka popularnych kierunków oraz sposoby, dzięki którym podróżni mogą uniknąć wysokich kosztów związanych z korzystaniem z telefonu za granicą.

Popularne kierunki wyjazdów

Według danych opublikowanych przez pomarańczowego operatora, w tym roku Polacy najczęściej wybierają się do krajów europejskich, w szczególności do:

Niemiec – zazwyczaj to podróże zarobkowe, zawodowe, "po sąsiedzku" z okolicznych polskich miast.

Włoch – tanie loty do Italii, tanie rozmowy przy pizzy i nie tylko to mocne argumenty. Kraj ten jest często wybierany również i na krótkie, weekendowe, rodzinne czy romantyczne wypady.

Chorwacji – piękne plaże i gorące, choć wcale nie tak odległe klimaty, w tym roku nadal w czołówce wakacyjnych wyjazdów.

Przy tej okazji Orange się zastanawia, czy z końcem sierpnia do tego zestawienia wskoczy również Francja, gdzie odbywają się Letnie Igrzyska Olimpijskie.

W przypadku krajów spoza UE, Polacy najczęściej wybierają Turcję i Egipt – dwa miejsca, które przyciągają turystów ciepłym klimatem, pięknymi plażami oraz atrakcyjnymi cenami.

Oszczędzanie na rozmowach i Internecie za granicą

Podróżując, wielu z nas chce pozostać w kontakcie z bliskimi lub mieć dostęp do Internetu, co może generować dodatkowe koszty. Orange Polska oferuje kilka rozwiązań, które pomagają zminimalizować te wydatki.

W krajach Unii Europejskiej sytuacja jest dość prosta – dzięki unijnym regulacjom możemy korzystać z telefonu tak, jakbyśmy byli w Polsce, bez dodatkowych opłat za połączenia czy korzystanie z Internetu. Dla osób podróżujących do krajów spoza UE, Orange przygotowało specjalne pakiety roamingowe, które pozwalają na kontrolowanie kosztów. W przypadku Turcji i Egiptu, o których wspomniałem wcześniej, a także w 44 innych krajach, Orange oferuje Pakiet Roamingowy GO 10 GB. Umożliwia on kontakt ze światem, z rodziną, przyjaciółmi czy mediami w korzystnej cenie. Uruchamia się go jeden raz i mamy do dyspozycji 10 GB za 79 zł, ważne przez 15 dni. Sam z tego z powodzeniem korzystałem podczas majówkowej podróży po Japonii. W przypadku klientów abonamentowych gwarantuje to stawę 0,50 groszy za minutę połączenia, a także wiadomości SMS i MMS. Gdy wyczerpią się gigabajty z pakietu, można go aktywować ponownie.

Jednym z najważniejszych narzędzi oferowanych przez Orange jest opcja "Bezpieczny Roaming". Dzięki niej użytkownicy mogą uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w postaci wysokich rachunków. W jej ramach mamy 1 GB Internetu na 24 h za 15 zł. Sprawdzi się on, gdy wybieramy się poza UE i korzystamy z nawigacji, map, przewodników lub komunikatorów. To komfortowe rozwiązanie, ponieważ pakiet odnawia się automatycznie, o ile danego dnia rozpoczniemy transmisję danych. Jeśli nie korzystamy – nie płacimy. Na krótki wypad do Szwajcarii jak znalazł.

Orange zauważył, że w tegorocznym sezonie wakacyjnym klienci indywidualni znacząco zwiększyli zużycie Internetu w krajach objętych pakietami GO 10 GB i Bezpieczny Roaming – wzrost ten wyniósł ponad 30 razy w porównaniu do lat poprzednich. Pomarańczowy operator jest zadowolony, że te rozwiązania cieszą się dużą popularnością i dobrze spełniają swoją funkcję. W przeszłości brak odpowiednich ustawień czy pakietów często prowadził do wysokich rachunków, natomiast teraz użytkownicy mogą korzystać z jasnych, stałych stawek, unikając nieprzyjemnych niespodzianek.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange