Orange rozdaje Internet za darmo. Wystarczy kupić nju abonament

Nju mobile oferuje dodatkowe 300 GB danych przy zakupie abonamentu. To doskonała okazja, by cieszyć się nielimitowanym dostępem do Internetu bez dodatkowych kosztów. Oferta jest ograniczona czasowo, więc warto się pośpieszyć.

Orange Polska uruchomił nową promocję w nju mobile. W ramach przygotowanej oferty, każdy kto zdecyduje się na zakup abonamentu nju w okresie od 6 do 12 sierpnia 2024 roku, otrzyma dodatkowy pakiet 300 GB danych na trzy miesiące. Pakiet z pewnością przyda się podczas wakacji.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji, wystarczy wybrać jedną z poniższych opcji abonamentowych i aktywować ją w podanym wyżej terminie:

solo: 19 zł, 29 zł, 39 zł, 49 zł,

w parze: 29 zł + 9 zł, 39 zł + 9 zł, 49 zł + 9 zł,

trio: 29 zł + 19 zł + 9 zł, 39 zł + 19 zł + 9 zł, 49 zł + 19 zł + 9 zł,

numer dodatkowy: 9 zł lub 19 zł.

Promocyjne 300 GB zostaną automatycznie przyznane do 14 dni od daty aktywacji abonamentu. Dotyczy to każdego zakupionego numeru. Oznacza to, że jeśli zdecydujesz się na ofertę trio, każdy z trzech numerów otrzyma osobno 300 GB, co w sumie da 900 GB danych.

Pakiet 300 GB jest przypisany do konkretnego numeru i nie można go współdzielić między numerem głównym a dodatkowymi. Promocja nie obejmuje ofert nju internetowy oraz nju subskrypcja.

Dodatkowe informacje na temat promocji "300 GB w prezencie przy zakupie nju na abonament" dostępne są w regulaminie.

Zobacz: Orange Flex zaliczy przerwę. To nie awaria

Zobacz: Orange rozdaje flagowe smartfony. Zasady są proste

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange