Multimedia Polska: 50% taniej na internet, telefony i telewizję

Multimedia Polska rusza z kampanią „50% taniej”. Operator wprowadza na rynek ofertę, w której usługi internetu, telefonii i telewizji są oferowane w promocyjnej, o połowę niższej cenie.

„50% taniej” to oferta skierowana zarówno do nowych klientów, jak również do aktualnych abonentów Multimedia Polska, którzy dokupują usługi.

W promocji przez pierwsze 4 miesiące trwania umowy klienci zapłacą jedynie połowę stawki promocyjnej opłaty abonamentowej. I tak na przykład za łączoną ofertę na internet 150 Mbps i telewizję (61 kanałów) klient zapłaci operatorowi 34,99 zł, a dopiero od 5 miesiąca - 69,99 zł. Z kolei w najtańszej ofercie telefonii komórkowej, czyli multiAktywny BIS 2 GB przez pierwsze 4 miesiące Multimedia naliczy tylko 9,99 zł, a po zakończeniu promocji – 19,99 zł.

Operator przygotował również szereg dodatków m.in. bezpłatny dostęp do platformy Multimedia GO, do prasy online w usłudze Publico (przez 14 dni), do 6 miesięcy bezpłatnego dostępu do muzycznej platformy streamingowej TIDAL oraz w ofercie Supersprzętów m.in. głośniki JBL.

