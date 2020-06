Netia wprowadza do oferty internet z gniazdka PLC, wzmacniacz Wi-Fi, urządzenia mesh...

Netia przygotowała dla swoich klientów ofertę trzech urządzeń, które pozwalają na zwiększenie zasięgu domowego internetu. Sprzęt (PLC, wzmacniacz Wi-Fi lub zestaw mesh) jest udostępniamy w dzierżawie, w cenie od 5 zł miesięcznie.

W ofercie dodatkowej Netii znalazły się trzy rozwiązania, które pozwalają na zwiększenie zasięgu sieci, w przypadku gdy biuro lub mieszkanie ogranicza zasięg sieci Wi-Fi routera dostępowego. Rozwiązania te pozwalają również na rozszerzenie domowej sieci Wi-Fi np. na ogród. Klienci mogą wydzierżawić od Netii trzy różne typy urządzeń firmy D-Link: PLC (tzw. internet z gniazdka), klasyczny wzmacniacz Wi-Fi (extender) oraz jego ewolucję – mesh.

Zobacz: Nawet 6 miesięcy za darmo w biznesowych ofertach NetiaNext. I Cudna Cena Clouda

Zobacz: Netia ruszyła z usługą wsparcia IT i dzierżawy komputerów

PLC (Power Line Communication), czyli internet z gniazdka, to zestaw startowy D-Link PowerLine AV2 1000/Gigabit. Jest on zgodny ze standardem HomePlug AV, co zapewnia stabilną transmisję danych poprzez sieć elektryczną z prędkością do 1 Gb/s. Transmitery mają niewielkie wymiary i wyposażone są w opatentowany tryb oszczędności energii, zapewniający do 85% mniejsze zużycie prądu. Instalacja odbywa się w trybie Plug and Play, brak konieczności konfiguracji urządzeń (wystarczy wcisnąć jeden przycisk).

Zobacz: AVM wprowadza wzmacniacz Wi-Fi FRITZ!Repeater 2400 o prędkości do 2333 Mbps

Zobacz: Test TP-Link Archer AX6000: ewolucja Wi-Fi 6 w potężnym opakowaniu

Drugim urządzeniem jest extender D-LINK DAP-1620. Zasada jego działania sprowadza się do tego, że odbiera on sygnał Wi-Fi routera, wzmacnia go i przesyła dalej do urządzeń odbiorczych. Sieć extendera niezależna jest od sieci routera, ma na celu zwiększenie jej zasięgu.

Z kolei mesh (D-Link COVR-C1200) to system połączonych ze sobą stacji Wi-Fi, które nieustannie ze sobą współpracują. Każde urządzenie mesh łączy się z następnymi i jest elementem jednolitej sieci Wi-Fi. Oznacza to, że użytkownik przemieszczający się po mieszkaniu, cały czas korzysta z jednej sieci, choć jego smartfon czy laptop łączy się w praktyce z różnymi urządzeniami dostępowymi.

Extendery i moduły systemu mesh mają porty Gigabit Ethernet, które pozwalają na podłączenie do nich dowolnego urządzenia przez kabel.

Zobacz: TP-Link RE190 - nowy wzmacniacz sieci Wi-Fi z OneMesh

Koszt miesięcznej dzierżawy zestawów PLC i extendera/repeaterów, to 5 zł miesięcznie. Zestawy mesh są zaś dostępne w dwóch wariantach: 2 lub 3 urządzenia, w cenie odpowiednio 20 zł i 25 zł miesięcznie.

Zobacz: Nowy FRITZ! Mesh Set, czyli turbodoładowanie dla WiFi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Netia