Nowy FRITZ! Mesh Set, czyli turbodoładowanie dla WiFi

Inteligentna transmisja danych i lepszy zasięg WiFi w sieciach domowych – takie korzyści obiecuje niemiecki producent AVM, przedstawiając nowy zestaw urządzeń działających w technologii mesh. Składa się on z routera FRITZ!Box 7530 i wzmacniacza sygnału FRITZ!Repeater 1200 i jest już dostępny w Polsce.

Router VDSL /ADSL FRITZ!Box 7530 łączy w sieci domowej komputery, smartfony, tablety i inne urządzenia, zapewnia prędkości do 400 Mbit/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 866 Mbit/s w paśmie 5 GHz (Wi-Fi AC), a do tego pełni funkcję centralki telefonicznej. Z kolei głównym zadaniem repeatera FRITZ!Repeater 1200, wchodzącego w skład zestawu, jest funkcja zwiększenia zasięgu sieci z wykorzystaniem dwóch pasm częstotliwości i gigabitowego portu LAN.

Producent przekonuje, że taka kombinacja zapewni użytkownikom płynne przesyłanie filmów, muzyki i zdjęć do każdego miejsca w domu. Wysoka jakość wideo w streamingu zapewniać ma zoptymalizowany protokół rozsyłania grupowego (multicast) i strumieniowanie IP.

Zobacz: AVM wprowadza na rynek nowe repeatery: FRITZ!Repeater 1200 i FRITZ!Repeater 600

Zobacz: AVM stawia na 5G i prezentuje router FRITZ!Box 6850 5G

Nowy FRITZ! Mesh Set stworzony został z myślą o łatwej konfiguracji. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby podłączyć wzmacniacz do routera i stworzyć sieć, której wszystkie elementy komunikują się ze sobą i synchronizują ustawienia.

Firma AVM zastosowała w zestawie dodatkowe rozwiązania, które mają zapewnić optymalną wydajność domowej sieci bezprzewodowej: sterowanie siecią WiFi mesh, kształtowanie wiązki (beamforming) i inteligentne wybieranie pasma (crossband repeating). W interfejsie routera można sprawdzić, jak w danej chwili pracuje sieć, które urządzenia podłączone są do którego punktu dostępu oraz, jaka jest szybkość i jakość połączenia. Nie zabrakło funkcji kontroli rodzicielskiej w sieci Wi-Fi i konfigurowalnego harmonogramu dostępności. Konfigurowanie sieci mesh i zarządzanie nią także ułatwia aplikacja FRITZ!App WLAN. Mierzy ona przepustowość danych przesyłanych przez urządzenie końcowe oraz jakość i szybkość połączenia w sieci domowej.

Wśród funkcji zestawu znalazł się także FRITZ! Hotspot - dodatkowa, bezprzewodowa sieć dla gości, jako prywatny lub otwarty punkt dostępu, bezpiecznie odseparowany od sieci domowej.

Zobacz: TP-Link Archer AX50 i AX10 - niedrogie routery Wi-Fi 6

Zobacz: Huawei prezentuje trzy nowe routery: Q2 Pro, WS318n i Wi-Fi WS5200 V2

Router FRITZ!Box 7530 – kluczowe dane

WLAN AC (do 866 Mbit/s, 5 GHz) i N (do 400 Mbit/s, 2,4 GHz), WLAN 802.11g, b i a

4× Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T)

Dzybki port USB do podłączenia nośnika pamięci i drukarki

Gniazdo do podłączenia telefonu analogowego, automatycznej sekretarki lub faksu

Router DSL z zaporą sieciową/NAT, serwerem DHCP, klientem DynDNS, UPnP AV, łącze VDSL lub ADSL

Zintegrowana stacja bazowa DECT obsługująca nawet 6 telefonów bezprzewodowych

5 zintegrowanych automatycznych sekretarek z funkcją przekierowania wiadomości e-mail (voice to mail)

Serwer multimediów udostępnia urządzeniom w sieci domowej muzykę, zdjęcia i filmy (DLNA/UPnP AV)

Dostępność w Polsce

Zestaw FRITZ! Mesh Set składa się z 2 produktów: routera FRITZ!Box 7530 i wzmacniacza sygnału FRITZ!Repeater 1200. Zestaw w Polsce jest dostępny w Strefie Marek Allegro oraz w sklepie na stronie producenta. Sugerowana cena detaliczna to 749 zł.

Zobacz: TP-Link Deco P9 - hybrydowy system WiFi Mesh z możliwością transferu danych przez sieć elektryczną

Zobacz: Jak poprawić zasięg Wi-Fi i 5G? Zrobią to specjalne ściany… anten