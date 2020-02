Jak poprawić zasięg Wi-Fi i 5G? Zrobią to specjalne ściany… anten

Stawianie ścian, żeby poprawić zasięg, brzmi absurdalnie, ale nie mówimy o zwykłych ścianach. Na MIT powstały panele na ściany, które mogą wzmocnić sygnał w pomieszczeniach nawet dziesięciokrotnie!

Gdy w grę wchodzi poprawianie zasięgu, inżynierowie skupiają się na nadajnikach i odbiornikach. Energooszczędne stacje bazowe i routery mają zapewnić odpowiednią siłę sygnału, by dało się pracować na laptopach i smartfonach z malutkimi antenkami. Według naukowców z MIT to wszystko się dzieje na opak.

RFocus – ściana wzmacniająca sygnał bez wzmacniacza

Zamiast kombinować z nadawaniem i odbieraniem sygnału, postanowili pomóc falom radiowym „po drodze”. Owocem prac zespołu z Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory jest ściana poprawiająca sygnał.

RFocus to rodzaj „inteligentnej powierzchni”, kontrolowanej przez oprogramowanie. Anteny nie przetwarzają sygnału, nie można więc mówić o repeaterach. W konstrukcji nie został wykorzystany żaden wzmacniacz. Mamy tu do czynienia z najprostszymi antenami, które jedynie „odbijają” sygnał lub go „przepuszczają”. Panele złożone z tysięcy antenek mogą działać jak zwierciadła i soczewki, poprawiając zasięg w budynkach nawet dziesięciokrotnie. Wszystko zależy od tego, jak będzie nimi sterował kontroler.

Taka ściana będzie zaskakująco tania. Pasywne anteny kosztują tylko kilka centów za sztukę. Taka ściana może posłużyć za wzmacniacz sygnału Wi-Fi w biurowcu, ale rozwinie skrzydła w sieci w standardzie 5G. Największym wyzwaniem jest tu nie ustawianie anten, ale mierzenie bardzo słabych sygnałów źródłowych.

Lepszy zasięg 5G dzięki ścianie anten

Przemysł wiąże ogromne nadzieje z rozwojem sieci w standardzie 5G, które mają zapewnić minimalne opóźnienia w komunikacji. W halach i magazynach, gdzie pracują tysiące sensorów i robotów problemy z zasięgiem są nieuniknione, a dostawianie punktów dostępowych bardzo kosztowne. W podobnej sytuacji będą smartbudynki, a jest ich coraz więcej – kolejny powstaje w Dubaju.

Właśnie w takich miejscach przydadzą się panele ścienne RFocus. W porównaniu do znanych już rozwiązań panele są tanie i energooszczędne.

Na koniec ciekawostka. Możliwe, że na MIT padł rekord wykorzystania liczby anten w jednym połączeniu telekomunikacyjnym.

